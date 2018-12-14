МВФ определится с датой и точной суммой траншей для Украины на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Международный Валютный Фонд 18 декабря примет решение о точной сумме и дате выплат для Украины по программе stand-by. Об этом во время брифинга в штаб-квартире МВФ 13 декабря заявил директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс, передает корреспондент УНН.
"Между МВФ и Украиной было заключено соглашение о новом соглашении stand-by. Это будет эквивалентно примерно 39 млрд. долларов США. Все верно, это будет рассмотренно нашим советом директоров 18 декабря, на следующей неделе, могу это подтвердить", - отметил Райс.
Так, ранее Международный валютный фонд назначил совет директоров о сотрудничестве с Украиной на 18 декабря.
"Что касается первой выплаты и точной суммы, это решение будет приниматься советом директоров на следующей неделе, поэтому вы получите эту информацию на следующей неделе", - сказал он.
Отвечая на вопрос журналиста относительно сотрудничества МВФ с Украиной в контексте недавних событий (обострение на Азове и введение военного положения в Украине - ред.), директор пресс-офиса отметил, что "это продолжается".
"Украинская власть подтвердила свои обязательства продолжать внедрение макроэкономической политики, а также реформ с целью привлечения инвестиций и достижения устойчивого роста. Следовательно, опять же, мы ожидаем, что это будет продвигаться дальше, как запланировано, на следующей неделе", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины ожидает получения очередного транша от Международного валютного фонда до 25 декабря.