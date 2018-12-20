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МВФ оприлюднив меморандум за новою програмою співпраці з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міжнародний валютний фонд оприлюднив текст Меморандуму про економічну і фінансову політику, схвалений Радою директорів МВФ 18 грудня, в якому міститься виклад політики та стратегії, яких планує дотримуватись Україна протягом дії програми у 2018-2020 роках, а також конкретні кроки, необхідні для успішного проходження переглядів та отримання наступних траншів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу уряду.

МВФ оприлюднив меморандум за новою програмою співпраці з Україною

"Документ містить напрями роботи України у сферах грошово-кредитної і валютно-курсової політики, бюджетної політики, а також політики в енергетичному та фінансовому секторах, урядуванні, управлінні державними підприємствами та бізнес-кліматом, а також 8 структурних маяків", - повідомили в уряді.

Як зазначається, виконання положень Меморандуму дасть змогу "до кінця дії програми залучити 3,9 млрд дол. фінансової підтримки від МВФ, які підуть до резервів Національного банку України". "Це зміцнить національну валюту та допоможе створити стабільний і прогнозований інвестиційний клімат", - підкреслили в Кабміні.

"Рішення про відкриття нової програми та надання першого траншу на 1,3 млрд дол. було прийнято на засіданні Ради директорів МВФ 18 грудня. Його отримання дає Україні можливість залучити іншу міжнародну фінансову підтримку, в тому числі отримати 750 млн дол. кредитних гарантій Світового банку", - вказали в уряді.

Ключові пункти Меморандуму:

Монетарна політика

  • Незалежний НБУ продовжить притримуватися політики гнучкого валютного курсу.
  • Інфляція становитиме 7% з грудня 2018 року до грудня 2019 року, а у 2020 році - 5% +/-1%.
  • Підвищиться ефективність монетарної політики. Для цього Мінфін подаватиме НБУ щоденний та щомісячний прогноз грошових потоків.

Фіскальна політика

  • Україна дотримуватиметься підходу фіскальної стійкості в середньостроковій перспективі, зокрема:
  • дефіцит: 2,5% у 2018 році, 2,25% у 2019 році.
  • на початку 2019 року - скасування обмеження на заробітні плати, з яких сплачують ЄСВ.
  • Під час програми не буде податкової амністії, але це обмеження не заперечує можливості проведення в майбутньому кампанії щодо одноразового декларування активів фізичних осіб, за умови попереднього погодження її умов та обґрунтування цілей з експертами МВФ. Не вводитимуть також нових податкових пільг, не знижуватимуть ставки податку на прибуток підприємств. Призупинено також запровадження другого рівня пенсійної системи. Водночас Україна продовжить діалог з експертами МВФ щодо пошуку можливості запровадження податку на виведений капітал у формі фіскально-нейтральної, збалансованої та стабільної моделі оподаткування розподіленого прибутку.
  • Понадпланові бюджетні доходи буде спрямовано на зниження боргу.

Управління державними фінансами

  • Запровадження заходів, передбачених в рамках Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2021 роки, зокрема, запровадження середньострокового бюджетного планування з 2019 року включно із оглядами видатків і визначенням чітких граничних показників витрат обмежень на видатки.

Адміністрування доходів

  • Об’єднання центральних та регіональних управлінь ДФС у дві юридичні особи: податкову та митну служби, підзвітні Міністерству фінансів (до кінця квітня 2019 – структурний маяк).
  • Конкурс на керівні посади до кінця квітня 2019 року.
  • Підвищення ефективності податкового та митного адміністрування.

Енергетика

  • Підвищення тарифів на газ та опалення відповідно до раніше оголошеного графіка.
  • Монетизація субсидій – пілотний проект стартує у березні 2019 року.
  • Анбандлінг НАК "Нафтогаз України".
  • Збільшення видобування газу.

Фінансова політика

  • Подальше підвищення стійкості банківської системи
  • Капіталізація банків (мінімум 7 відсотків капіталу першого рівня та 10 відсотків КДК (CAR) до кінця березня 2019 року)
  • Вдосконалення нормативної бази щодо операцій пов’язаних осіб
  • Відновлення платоспроможності ФГВФУ до кінця грудня 2019 року
  • Розв’язання проблеми недіючих кредитів (NPLs).
  • Посилення урядування та прозорості в державних банків
  • З кінця грудня 2018 року Мінфін регулярно оприлюднює квартальні КРІ для держбанків, а також звітує про прогрес впровадження їх стратегічних планів та реструктуризацію недіючих кредитів. Мінфін також буде регулярно надавати звіти, що узагальнюватимуть прогрес у відновленні активів та у судових процесах стосовно чотирьох державних банків (перший звіт буде опубліковано до кінця березня 2019 року - структурний маяк).
  • Призначення незалежних наглядових рад в Ощадбанку та Укрексімбанку до кінця березня 2019 року.
  • До кінця квітня 2019 року Мінфін підпише меморандуми про порозуміння з кожним із державних банків (банки працюють як комерційні та ізольовані від політичного втручання в операційні питання).
  • Вхід ЄБРР та IFC в капітал Ощадбанку та Укргазбанку.
  • Ухвалення законодавства, важливого для забезпечення розвитку фінансових ринків (Закон "Спліт", № 2413а - структурний маяк).

Антикорупційні заходи

  • Початок роботи Антикорупційного суду. До кінця квітня 2019 року принаймні 35 антикорупційних суддів призначені до ВАСу відповідно до Закону № 2018/2447 та згідно з правилами та порядком, що гарантують об'єктивність та прозорість процесу (структурний маяк).
  • Незалежний аудит НАБУ (звіт про аудит має бути остаточно завершено до кінця липня 2019 року – структурний маяк).
  • Вимоги про всебічне та публічне декларування майна (Е-декларації) продовжують застосовуватися до публічно значущих осіб.
  • Боротьба з відмиванням коштів, впровадження AML/CFT (протидія відмиванню коштів та боротьба з фінансуванням тероризму) - поправки до законодавства до кінця березня 2019 року за погодженням з фахівцями МВФ.

Приватизація та реформа управління державними підприємствами

Приватизація

  • Продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" та "Президент-Готель-Київ" у першій половині 2019 року.
  • Продаж щонайменше 500 малих за допомогою електронних аукціонів (ProZorro до кінця квітня 2019 року.
  • Скорочення переліку компаній, заборонених до приватизації (законопроект до кінця квітня 2019 року).
  • Прийняття нового закону про концесії та запуску концесійних пілотних проектів (у першій половині 2019 року).

Управління державними підприємствами

Контроль за фіскальними ризиками державних підприємств

  • Моніторинг та оцінка фіскальних ризиків, які створюються держпідприємствами.
  • Комплексна система управління фіскальними ризиками (відповідні зміни до законодавства буде ухвалено до кінця липня 2019 року) – оцінка стосуватиметься державних гарантій, ДПП, місцевих запозичень.

Бізнес-клімат та ринки

Продовження дерегуляції

Робота над запуском ринку землі

Нагадаємо, Кабміном схвалено проект меморандуму про співпрацю з МВФ 5 грудня.

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