Кабміном схвалено проект меморандуму про співпрацю з МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Кабінет міністрів затвердив проекти листа про наміри та меморандуму щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом за програмою Stand-Вy, передає УНН.
"Сьогодні були затверджені проекти листа про наміри уряду і Національного банку України до МВФ та меморандуму про економічну та фінансову політику", - сказано у повідомлені.
Як повідомляв УНН, МВФ підтвердив готовність працювати з Україною за новою програмою Stand-By.
Як повідомляв УНН, Міністерство фінансів України максимально швидко направить Міжнародному валютному фонду для консультацій ухвалений Державний бюджет на 2019 рік.
Нагадаємо, Верховна Рада 23 листопада близько 6 години ранку ухвалила Державний бюджет України на 2019 рік. Доходи Держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 026,1 млрд гривень (загальний фонд — 928,5 млрд гривень та доходи спеціального фонду — 97,6 млрд гривень). Витрати держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 1 112,1 млрд гривень. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд гривень.
Детальніше про показники та дані Державного бюджети України-2019 ви можете прочитати за посиланням.
Після прийняття у другому читанні проекту Державного бюджету на 2019 рік Україна очікує остаточного погодження Радою МВФ нової програми Stand-by (SBA).
МВФ та влада України досягли домовленості щодо економічної політики для нової 14-місячної програми з Україною у форматі SBA на 3,9 млрд дол. США.
У МВФ зазначали, що винесення цього питання на Раду виконавчих директорів очікується після ухвалення парламентом поданого урядом Бюджету-2019 — із урахуванням рекомендацій фахівців МВФ — та збільшення тарифів на газ та теплову енергію для населення — у відповідності до змін на ринку та з продовженням захисту домогосподарств з невисокими доходами.