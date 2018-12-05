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Кабмином одобрен проект меморандума о сотрудничестве с МВФ

Киев • УНН

 • 10636 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Кабинет министров утвердил проекты письма о намерениях и меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом по программе Stand-Вy, передает УНН.

Кабмином одобрен проект меморандума о сотрудничестве с МВФ

"Сегодня были утверждены проекты письма о намерениях правительства и Национального банка Украины в МВФ и меморандума об экономической и финансовой политике", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, МВФ подтвердил готовность работать с Украиной по новой программе Stand-By.

Как сообщал УНН, Министерство финансов Украины максимально быстро направит Международному валютному фонду для консультаций принят Государственный бюджет на 2019 год.

Напомним, Верховная Рада 23 ноября около 6:00 утра приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год. Доходы Госбюджета на 2019 предусмотрено в сумме 1 026,1 млрд гривен (общий фонд - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен). Расходы госбюджета на 2019 предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.

Подробнее о показателях и данные Государственного бюджета Украины-2019 вы можете прочитать по ссылке .

После принятия во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2019 Украина ожидает окончательного согласования Советом МВФ новой программы Stand-by (SBA).

МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате SBA на 3,9 млрд долл. США .

В МВФ отмечали, что вынесение этого вопроса на Совет исполнительных директоров ожидается после принятия парламентом поданного правительством бюджета-2019 - с учетом рекомендаций специалистов МВФ - и увеличение тарифов на газ и тепловую энергию для населения - в соответствии с изменениями на рынке и с продолжением защиты домохозяйств с невысокими доходами.

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