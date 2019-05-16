В МВФ подтвердили приезд миссии в Киев на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев во вторник, 21 мая. Об этом во время общения с журналистами сказал глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман, передает УНН.
"Миссия прибудет в Киев на следующей неделе во вторник (21 мая - ред.)", - сообщил Люнгман.
Миссия будет находиться в Украине в течение двух недель. На повестке дня не только пересмотр действующей программы сотрудничества между Украиной и Фондом, но и вопрос возобновления наказания за незаконное обогащение.
Ранее первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко заявил, что 21 мая в Украину прибудет миссия МВФ, которая будет работать в стране в течение двух недель.
В НБУ отметили, что миссия будет проводить пересмотр программы и "в результатах будет принято решение о предоставлении очередного транша, который мы ожидаем в этом году".
В этом году Украина ожидает от МВФ около 2,5 млрд долларов.
МВФ 18 декабря 2018 года согласовал новую программу кредитования для Украины и выделил новый транш. Украина получила около 1,4 млрд долл. первого транша МВФ 21 декабря прошлого года. Позже МВФ обнародовал меморандум по новой программе сотрудничества с Украиной.
Напомним, глава МВФ Кристин Лагард сообщила избранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому о продолжении поддержки экономики Украины.
Как сообщал УНН, команда Зеленского планирует пересмотреть взаимодействие с МВФ в мае 2019 года.