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7 марта, 06:35 • 111816 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137900 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144668 просмотра

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В МВФ подтвердили приезд миссии в Киев на следующей неделе

В МВФ подтвердили приезд миссии в Киев на следующей неделе

Киев  •  УНН

 • 10256 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев во вторник, 21 мая. Об этом во время общения с журналистами сказал глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман, передает УНН.

"Миссия прибудет в Киев на следующей неделе во вторник (21 мая - ред.)", - сообщил Люнгман.

Миссия будет находиться в Украине в течение двух недель. На повестке дня не только пересмотр действующей программы сотрудничества между Украиной и Фондом, но и вопрос возобновления наказания за незаконное обогащение.

Ранее первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко заявил, что 21 мая в Украину прибудет миссия МВФ, которая будет работать в стране в течение двух недель.

В НБУ отметили, что миссия будет проводить пересмотр программы и "в результатах будет принято решение о предоставлении очередного транша, который мы ожидаем в этом году".

В этом году Украина ожидает от МВФ около 2,5 млрд долларов.

МВФ 18 декабря 2018 года согласовал новую программу кредитования для Украины и выделил новый транш. Украина получила около 1,4 млрд долл. первого транша МВФ 21 декабря прошлого года. Позже МВФ обнародовал меморандум по новой программе сотрудничества с Украиной.

Напомним, глава МВФ Кристин Лагард сообщила избранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому о продолжении поддержки экономики Украины.

Как сообщал УНН, команда Зеленского планирует пересмотреть взаимодействие с МВФ в мае 2019 года.

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