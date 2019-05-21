Місія МВФ розпочала роботу в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Експертна місія Міжнародного валютного фонду у вівторок розпочала свою роботу в Україні. Про це журналісту УНН повідомили у представництві МВФ в Україні.
"Експерти МВФ розпочали свою роботу в Україні", - повідомив співрозмовник.
Водночас він додав, що наразі візит директора очільника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард до України не передбачено.
Як повідомляв УНН, місія перебуватиме в Україні протягом двох тижнів. На порядку денному не лише перегляд діючої програми співробітництва між Україною та Фондом, а питання відновлення покарання за незаконне збагачення.
Раніше у НБУ вказали, що місія буде проводити перегляд програми і "в результатах буде прийнято рішення про надання чергового траншу, який ми очікуємо цього року".