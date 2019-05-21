Миссия МВФ начала работу в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Экспертная миссия Международного валютного фонда во вторник начала свою работу в Украине. Об этом журналисту УНН сообщили в представительстве МВФ в Украине.
"Эксперты МВФ начали свою работу в Украине", - сообщил собеседник.
При этом он добавил, что сейчас визит директора главы Международного валютного фонда Кристин Лагард в Украину не предусмотрен.
Как сообщал УНН, миссия будет находиться в Украине в течение двух недель. На повестке дня не только пересмотр действующей программы сотрудничества между Украиной и Фондом, а и вопрос восстановления наказания за незаконное обогащение.
Ранее в НБУ указали, что миссия будет проводить просмотр программы и "в результатах будет принято решение о предоставлении очередного транша, который мы ожидаем в этом году".