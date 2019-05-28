Текущая программа сотрудничества Украины и МВФ остается в силе - Данилюк
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Текущая программа сотрудничества Украины и Международного валютного фонда stand-by остается в силе. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк во время брифинга возле здания АП, передает корреспондент УНН.
"Был вопрос, какой статус действующей программы stand-by, - эта программа остается", - отметил Данилюк.
Он добавил, что на встрече с миссией МВФ не обсуждали детали траншей.
Напомним, в МВФ заявили, что готовы сотрудничать с новым правительством Украины.
Ранее Данилюк заявлял, что Украина имеет возможность выполнить условия МВФ для получения транша.