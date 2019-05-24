Україна має змогу виконати умови МВФ для отримання траншу – Данилюк

За його словами, в країні є "діючий уряд, який діятиме до моменту формування нового уряду" і парламент, який "може і має ухвалювати закони, які є в міжнародних зобов'язаннях".

"Потрібно просто зараз виконувати умови і не шукати або вигадувати політичні причини і не звинувачувати політичний процес", - заявив Данилюк.

Він зазначив, що місія Фонду продовжує роботу в Україні і має на меті перевірити виконання умов, які Україна повинна була виконати для отримання чергового траншу, і домовитися про надання чергового траншу.

Як повідомляв УНН, президент України Володимир Зеленський наступного тижня має зустрітися з представниками місії МВФ.

Водночас у команді Зеленського не виключили негативний розвиток сценарію співпраці з Фондом.

Нагадаємо, у вівторок експерти Міжнародного валютного фонду розпочали свою роботу в Україні.

Місія перебуватиме в Україні протягом двох тижнів. На порядку денному не лише перегляд чинної програми співробітництва між Україною та Фондом, а питання відновлення покарання за незаконне збагачення.

У НБУ вказали, що місія буде проводити перегляд програми і "в результатах буде прийнято рішення про надання чергового траншу, який ми очікуємо цього року".