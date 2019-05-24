Україна має змогу виконати умови МВФ для отримання траншу – Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Україна має можливість виконати умови для отримання чергового траншу Міжнародного валютного фонду. Про це заявив радник Президента України Олександр Данилюк в ефірі "Радіо НВ", передає УНН.
За його словами, в країні є "діючий уряд, який діятиме до моменту формування нового уряду" і парламент, який "може і має ухвалювати закони, які є в міжнародних зобов'язаннях".
"Потрібно просто зараз виконувати умови і не шукати або вигадувати політичні причини і не звинувачувати політичний процес", - заявив Данилюк.
Він зазначив, що місія Фонду продовжує роботу в Україні і має на меті перевірити виконання умов, які Україна повинна була виконати для отримання чергового траншу, і домовитися про надання чергового траншу.
Як повідомляв УНН, президент України Володимир Зеленський наступного тижня має зустрітися з представниками місії МВФ.
Водночас у команді Зеленського не виключили негативний розвиток сценарію співпраці з Фондом.
Нагадаємо, у вівторок експерти Міжнародного валютного фонду розпочали свою роботу в Україні.
Місія перебуватиме в Україні протягом двох тижнів. На порядку денному не лише перегляд чинної програми співробітництва між Україною та Фондом, а питання відновлення покарання за незаконне збагачення.
У НБУ вказали, що місія буде проводити перегляд програми і "в результатах буде прийнято рішення про надання чергового траншу, який ми очікуємо цього року".