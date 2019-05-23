Радник Зеленського не виключає негативний розвиток сценарію співпраці з МВФ

"Міжнародний валютний фонд створив цю програму, в якій ми зараз знаходимося, Stand-by, як раз на цей період виборів, коли країна проходить через пік політичного циклу. В цьому році має бути навіть два піки політичних - один ми вже пройшли, залишився другий. І, за великим рахунком, перенесення його з одного терміну на інший принципово не змінює позицію МВФ, оскільки через нього все одно треба буде проходити. Вибори, раніше чи пізніше, але будуть все одно, і МВФ про це знав, і програма була розрахована на це, тому дострокові вибори не вплинуть на рішення МВФ щодо України", - зазначив Устенко.

За його словами, головна проблема співпраці з МВФ полягає в тому, що Україна, як і раніше, не виконує всі взяті на себе зобов'язання - зокрема, не вирішує питань антикорупційної порядку денного і не вживає заходів щодо повернення відповідальності за незаконне збагачення.

"Це - серйозна проблема, по ній потрібно шукати компроміс", - підкреслив економіст.

"Я сподіваюся, що МВФ продовжить свою програму в тому форматі, в якому вона є, або перенесе отримання траншей, або буде якась незначна коректування вже існуючої програми. Тоді ми маємо можливість отримати, як мінімум, один транш. Якщо ні, то тоді це - негативний розвиток сценарію - доведеться чекати формування нової правлячої коаліції, нового Кабінету міністрів для того, щоб відкрити нову програму", - зазначив Устенко.

При цьому він уточнив, що в цілому Україна потребує нової тривалої програмою розширеного кредитування, розрахованої на нову економічну політику, яку декларує новий Президент і його команда.

Нагадаємо,міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко заявив, що рішення Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради України восьмого скликання може вплинути на подальшу роботу з Міжнародним валютним фондом.