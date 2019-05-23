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Советник Зеленского не исключает негативное развитие сценария сотрудничества с МВФ

Советник Зеленского не исключает негативное развитие сценария сотрудничества с МВФ

Киев  •  УНН

 • 19309 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Роспуск Верховной Рады не повлияет на решение Международного валютного фонда о продолжении сотрудничества с Украиной, поскольку нынешняя программа изначально была рассчитана на проведение президентских и парламентских выборов в 2019 году. Но есть другие негативные факторы. Об этом рассказал советник по макроэкономической политике Олег Устенко в комментарии корреспонденту УНН.

"Международный валютный фонд создал эту программу, в которой мы сейчас находимся, Stand-by, как раз на этот период выборов, когда страна проходит через пик политического цикла. В этом году должно быть даже два пика политических – один мы уже прошли, остался второй. И, по большому счету, перенос его с одного срока на другой принципиально не меняет позицию МВФ, поскольку через него все равно надо будет проходить. Выборы, раньше или позже, но будут все равно, и МВФ об этом знал, и программа была рассчитана на это, поэтому досрочные выборы не повлияют на решение МВФ по поводу Украины", - отметил Устенко.

По его словам, главная проблема сотрудничества с МВФ заключается в том, что Украина, как и ранее, не выполняет все взятые на себя обязательства – в частности, не решает вопросов антикоррупционной повестки дня и не принимает мер относительно возвращения ответственности за незаконное обогащение. "Это – серьезная проблема, по ней нужно искать компромисс", - подчеркнул экономист.

"Я надеюсь, что МВФ продолжит свою программу в том формате, в котором она есть, или перенесет получение траншей, или будет какая-то незначительная корректировка уже существующей программы. Тогда мы имеем возможность получить, как минимум, один транш. Если нет, то тогда это – негативное развитие сценария – придется ждать формирования новой правящей коалиции, нового Кабинета министров для того, чтобы открыть новую программу", - отметил Устенко.

При этом он уточнил, что в целом Украина нуждается в новой длительной программе расширенного кредитования, рассчитанной на новую экономическую политику, которую декларирует новый Президент и его команда.

Напомним, министр Кабинета министров Украины Александр Саенко заявил, что решение Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины восьмого созыва может повлиять на дальнейшую работу с Международным валютным фондом.

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