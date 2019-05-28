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У МВФ прокоментували подальшу співпрацю з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Представники Міжнародного валютного фонду під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським засвідчили готовність продовжити обговорення подальшої співпраці з Україною, щойно після парламентських виборів буде сформований новий уряд. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Президента України.

"Ми не бачимо перепон для співпраці. Готові після парламентських виборів, після того, як буде сформовано Уряд, негайно приїхати до Києва та продовжувати переговори щодо того, яким чином надавати нашу підтримку", – зазначив керівник місії МВФ в Україні Рон ван Роден.

Він додав, що дострокові вибори до Верховної Ради є новою можливістю для пришвидшення перетворень в країні.

Зазначається, що до формування нового уряду будуть постійні консультації України та МВФ щодо формування нового порядку денного реформ.

Крім того, керівник місії МВФ наголосив на важливості продовження роботи антикорупційних інституцій – НАБУ, САП та Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляв УНН, поточна програма співробітництва України і МВФ залишається в силі. 

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