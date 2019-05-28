У МВФ прокоментували подальшу співпрацю з Україною

КИЇВ. 28 травня. УНН. Представники Міжнародного валютного фонду під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським засвідчили готовність продовжити обговорення подальшої співпраці з Україною, щойно після парламентських виборів буде сформований новий уряд. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Президента України.