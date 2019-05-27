Прем'єр прокоментував можливість дефолту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Україна має утримувати репутацію відповідальної країни, яка поважає і виконує свої фінансові зобов’язання, а українцям не потрібні чергові кризи, спричинені невиправданими рішеннями, адже від будь-яких дефолтів передусім постраждають рядові українці. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи ризики втрати темпів економічного зростання та невиконання фінансових зобов’язань країни, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
"Вважаю, що навіть розмови про це (невиконання зобов’язань), не додають стабільності", - зазначив він.
Зі слів Гройсмана, завдання уряду - добросовісно обслуговувати борги, займатися тим, аби економіка зростала.
"Неплатежі - це глобальна криза і повернення в 90-ті роки минулого століття. Для українців криз вже достатньо. Від будь-яких дефолтів в першу чергу постраждають рядові українці", - додав Прем'єр.
Він назвав головним завданням сьогодні сильну економіку. Також він вказав на необхідність мінімізувати боргове навантаження, щоб воно не було бар’єром для розвитку.
Нагадаємо, напередодні бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю Financial Times висловив думку, що новий президент України Володимир Зеленський повинен наслідувати прикладу Греції і відхилити програму Міжнародного валютного фонду або піти в дефолт за зовнішнім боргом.