Прем'єр прокоментував можливість дефолту

КИЇВ. 27 травня. УНН. Україна має утримувати репутацію відповідальної країни, яка поважає і виконує свої фінансові зобов’язання, а українцям не потрібні чергові кризи, спричинені невиправданими рішеннями, адже від будь-яких дефолтів передусім постраждають рядові українці. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи ризики втрати темпів економічного зростання та невиконання фінансових зобов’язань країни, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.