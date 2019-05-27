Премьер прокомментировал возможность дефолта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Украина должна удерживать репутацию ответственной страны, которая уважает и выполняет свои финансовые обязательства, а украинцам не нужны очередные кризисы, вызванные неоправданными решениями, ведь от любых дефолтов прежде всего пострадают рядовые украинцы. Об этом сказал Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя риски потери темпов экономического роста и невыполнения финансовых обязательств страны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Считаю, что даже разговоры об этом (невыполнение обязательств), не добавляют стабильности", - отметил он.
Со слов Гройсмана, задача правительства - добросовестно обслуживать долги, заниматься тем, чтобы экономика росла.
"Неплатежи - это глобальный кризис и возвращение в 90-е годы прошлого века. Для украинцев кризисов уже достаточно. От любых дефолтов в первую очередь пострадают рядовые украинцы", - добавил Премьер.
Он назвал главной задачей сегодня сильную экономику. Также он указал на необходимость минимизировать долговую нагрузку, чтобы она не была барьером для развития.
Напомним, накануне бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times высказал мнение, что новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда или пойти в дефолт по внешнему долгу.