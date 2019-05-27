Премьер прокомментировал возможность дефолта

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 23861 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 45813 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 63729 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 78658 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120417 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110983 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137309 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144561 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130095 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130169 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Премьер прокомментировал возможность дефолта

Премьер прокомментировал возможность дефолта

Киев  •  УНН

 • 9668 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Украина должна удерживать репутацию ответственной страны, которая уважает и выполняет свои финансовые обязательства, а украинцам не нужны очередные кризисы, вызванные неоправданными решениями, ведь от любых дефолтов прежде всего пострадают рядовые украинцы. Об этом сказал Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя риски потери темпов экономического роста и невыполнения финансовых обязательств страны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Считаю, что даже разговоры об этом (невыполнение обязательств), не добавляют стабильности", - отметил он.

Со слов Гройсмана, задача правительства - добросовестно обслуживать долги, заниматься тем, чтобы экономика росла.

"Неплатежи - это глобальный кризис и возвращение в 90-е годы прошлого века. Для украинцев кризисов уже достаточно. От любых дефолтов в первую очередь пострадают рядовые украинцы", - добавил Премьер.

Он назвал главной задачей сегодня сильную экономику. Также он указал на необходимость минимизировать долговую нагрузку, чтобы она не была барьером для развития.

Напомним, накануне бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times высказал мнение, что новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда или пойти в дефолт по внешнему долгу.

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