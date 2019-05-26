Коломойський закликає Зеленського оголосити в Україні дефолт
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Новий президент України Володимир Зеленський повинен наслідувати прикладу Греції і відхилити програму Міжнародного валютного фонду або піти в дефолт за зовнішнім боргом. Таку точку зору висловив український бізнесмен Ігор Коломойський в інтерв'ю Financial Times під заголовком "Український олігарх закликає Володимира Зеленського оголосити дефолт за боргами", передає УНН.
"На мою думку, ми повинні ставитися до наших кредиторів так само, як Греція. Це приклад для України" - сказав Коломойський.
Так, в 2015 році Афіни зіткнулися з кредиторами і стали першою розвиненою країною, яка не виплатила кредит МВФ, хоча і тимчасово.
Україні потрібні кредити МВФ для обслуговування зовнішнього боргу, який становить близько 60% валового внутрішнього продукту країни, пише видання. З огляду на, що виплати досягнуть максимуму в цьому і наступному році, Коломойський також припустив, що Україні нічого боятися, якщо вона не виконає своїх зобов'язань.
"Скільки разів Аргентина оголошувала дефолт? ... І що, вони реструктурували це. Все в порядку", - додав Коломойський.
Нагадаємо, 16 травня Ігор Коломойський прибув до Києва.