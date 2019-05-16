Коломойский прибыл в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прилетел из Днепра в Киев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Михаил Ткач, передает УНН.
Согласно сообщению, его самолет с бортовым номером UR-PRT приземлился в Международном аэропорту "Борисполь" в 20:00 сегодня вечером, 16 мая.
Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский прилетел в Украину самолетом из Израиля в ночь на 16 мая.
Сообщалось, что в 2:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT.
Впоследствии стало известно, что этим самолетом прилетел бизнесмен Игорь Коломойский. Он не был в Украине с июня 2017 года.