Коломойський прибув до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Український бізнесмен Ігор Коломойський прилетів з Дніпра до Києва. Про це у cвоєму Telegram-каналі повідомив журналіст Михайло Ткач, передає УНН.
Згідно з повідомленням, його літак з бортовим номером UR-PRT приземлився в Міжнародному аеропорту Бориспіль о 20:00 сьогодні ввечері, 16 травня.
Нагадаємо, бізнесмен Ігор Коломойський прилетів до України літаком з Ізраїлю у ніч на 16 травня.
Повідомлялося, що о 2:30 із Тель-Авіва в аеропорт Дніпра прилетів літак групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT.
Згодом стало відомо, що цим літаком прилетів бізнесмен Ігор Коломойський. Він не був в Україні з червня 2017 року.