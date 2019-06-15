"Слуга народу" чи "лобіст олігархів": у списку Зеленського опинився суперечливий персонаж
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У список кандидатів в народні депутати від "Слуги народу" потрапив Мар'ян Заблоцький - "лобіст олігархів". Так його охарактеризували у Всеукраїнській аграрній раді (ВАР), повідомляє УНН.
Там пояснили, що Заблоцький у минулому році брав активну участь у лобіюванні так званих "соєвих поправок" у парламенті, внаслідок ухвалення яких скасовувалося повернення ПДВ при експорті олійних культур.
"Це обурило представників малого та середнього агарного бізнесу, оскільки завдало їм значних збитків..." - заявили в агарній раді і виступили з вимогою виключити Заблоцького з партії "Слуга народу".
"ВАР закликає Володимира Зеленського виключити зі списку партії лобістів олігархів", - підкреслили в організації.
Додамо, що тим самим олігархом ВАР називала народного депутата і за сумісництвом бізнес-партнера Ігоря Коломойського - Віталія Хомутинніка, співвласника агрохолдингу "Кернел".
Однак, такі різкі заяви ВАР робила тиждень тому. Вчора організація опублікувала новий пост, у якому повідомила, що змінила свою думку і розраховує тепер на конструктивну співпрацю з Заблоцьким.
"Кандидат у депутати від політичної партії "Слуга народу" Мар'ян Заблоцький запевнив керівництво ВАР у своїй готовності захищати інтереси малих і середніх аграріїв, у випадку обрання народним депутатом", - повідомили у ВАР.