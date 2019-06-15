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“Слуга народа” или “лоббист олигархов”: в списке Зеленского оказался противоречивый персонаж

Киев • УНН

 • 16321 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. В список кандидатов в народные депутаты от “Слуги народа” попал Марьян Заблоцкий — “лоббист олигархов”. Так его охарактеризовали во Всеукраинском аграрном совете (ВАС), сообщает УНН.

“Слуга народа” или “лоббист олигархов”: в списке Зеленского оказался противоречивый персонаж

Там объяснили, что Заблоцкий в прошлом году брал активное участие в лоббировании так называемых “соевых правок” в парламенте, вследствие принятия которых отменялся возврат НДС при экспорте масленичных культур.

“Это возмутило представителей малого и среднего агарного бизнеса, поскольку нанесло им значительные убытки...” — заявили в агарном совете и потребовали исключить Заблоцкого из партии “Слуга народа”.

“ВАС призывает Владимира Зеленского исключить из списка партии лоббистов олигархов”, — подчеркнули в организации.

Добавим, что тем самым олигархом ВАС называл народного депутата и по совместительству бизнес-партнера Игоря Коломойского — Виталия Хомутынника, совладельца агрохолдинга “Кернел”.

Однако, такие резкие заявления ВАС делал неделю назад. Вчера организация опубликовала новый пост, в котором сообщила, что поменяла своё мнение и рассчитывает теперь на конструктивное сотрудничество с Заблоцким.

“Кандидат в депутаты от политической партии "Слуга народа“ Марьян Заблоцкий уверил руководство ВАС в своей готовности защищать интересы малых и средних аграриев, в случае избрания народным депутатом”, — сообщили в ВАС.

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