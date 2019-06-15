“Слуга народа” или “лоббист олигархов”: в списке Зеленского оказался противоречивый персонаж
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В список кандидатов в народные депутаты от “Слуги народа” попал Марьян Заблоцкий — “лоббист олигархов”. Так его охарактеризовали во Всеукраинском аграрном совете (ВАС), сообщает УНН.
Там объяснили, что Заблоцкий в прошлом году брал активное участие в лоббировании так называемых “соевых правок” в парламенте, вследствие принятия которых отменялся возврат НДС при экспорте масленичных культур.
“Это возмутило представителей малого и среднего агарного бизнеса, поскольку нанесло им значительные убытки...” — заявили в агарном совете и потребовали исключить Заблоцкого из партии “Слуга народа”.
“ВАС призывает Владимира Зеленского исключить из списка партии лоббистов олигархов”, — подчеркнули в организации.
Добавим, что тем самым олигархом ВАС называл народного депутата и по совместительству бизнес-партнера Игоря Коломойского — Виталия Хомутынника, совладельца агрохолдинга “Кернел”.
Однако, такие резкие заявления ВАС делал неделю назад. Вчера организация опубликовала новый пост, в котором сообщила, что поменяла своё мнение и рассчитывает теперь на конструктивное сотрудничество с Заблоцким.
“Кандидат в депутаты от политической партии "Слуга народа“ Марьян Заблоцкий уверил руководство ВАС в своей готовности защищать интересы малых и средних аграриев, в случае избрания народным депутатом”, — сообщили в ВАС.