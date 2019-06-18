У Президента підготували законопроект про відповідальність за кнопкодавство

КИЇВ. 18 червня. УНН. Законопроекти про кримінальну відповідальність за голосування У Верховній Раді не своєю карткою, а також за прогули під час голосувань підготовлені в Адміністрації Президента та перебувають на стадії редагування. Про це заявив представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук журналістам під час Погоджувальної ради ВР, передає кореспондент УНН.