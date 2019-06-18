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У Президента підготували законопроект про відповідальність за кнопкодавство

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Законопроекти про кримінальну відповідальність за голосування У Верховній Раді не своєю карткою, а також за прогули під час голосувань підготовлені в Адміністрації Президента та перебувають на стадії редагування. Про це заявив представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук журналістам під час Погоджувальної ради ВР, передає кореспондент УНН.

У Президента підготували законопроект про відповідальність за кнопкодавство

"На цьому тижні також сподіваюсь, що ми допоможемо Верховній Раді тим, що ми спробуємо все-таки, щоб порядок у Верховній Раді був нормальний, ми підготували і, сподіваюсь, внесемо законопроекти про кримінальну відповідальність за кнопкодавство і відповідальність за депутатські прогули", - зазначив Стефанчук.

За його словами, наразі ці документи перебувають на стадії редагування і невдовзі будуть внесені – одним чи двома окремими законопроектами до парламенту.

При цьому він додав, що дисципліна голосування і відвідування в парламенті залишають бажати кращого.

Нагадаємо, команда Президента України розповіла про свої плани внести до Верховної Ради законопроекти щодо відповідальності нардепів за кнопкодавство та прогули ще наприкінці травня.

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