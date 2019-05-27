У Зеленського хочуть запровадити відповідальність за "кнопкодавство" та прогули нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Команда Президента України планує внести до Верховної Ради законопроекти щодо відповідальності нардепів за "кнопкодавство" та прогули. Про це заявив представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук у кулуарах ВР, передає кореспондент УНН.
"… до речі, один з законопроектів, який ми будемо вносити, - питання відповідальності за "кнопкодавство", а також питання відповідальності за прогули, відповідальності, коли депутат голосує, і є конфлікт інтересів з законопроектом. Наша мета – привнести європейські норми парламентаризму в Україну", - зазначив Стефанчук.
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