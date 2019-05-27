У Зеленського хочуть запровадити відповідальність за "кнопкодавство" та прогули нардепів

"… до речі, один з законопроектів, який ми будемо вносити, - питання відповідальності за "кнопкодавство", а також питання відповідальності за прогули, відповідальності, коли депутат голосує, і є конфлікт інтересів з законопроектом. Наша мета – привнести європейські норми парламентаризму в Україну", - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, у Зеленського розповіли, де шукатимуть майбутніх депутатів.