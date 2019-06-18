У Президента подготовили законопроект об ответственности за кнопкодавства

"На этой неделе также надеюсь, что мы поможем Верховной Раде тем, что мы попробуем все-таки, чтобы порядок в Верховной Раде был нормальный, мы подготовили и, надеюсь, внесем законопроекты об уголовной ответственности за кнопкодавство и ответственность за депутатские прогулы", - отметил Стефанчук.

По его словам, сейчас эти документы находятся на стадии редактирования и вскоре будут внесены - одним или двумя отдельными законопроектами в парламент.

При этом он добавил, что дисциплина голосования и посещения в парламенте оставляют желать лучшего.

Напомним, команда Президента Украины рассказала о своих планах внести в Верховную Раду законопроекты об ответственности нардепов за кнопкодавство и прогулы еще в конце мая.