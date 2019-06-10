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Функціонер Януковича і "ганьба" армії: Зеленський тягне в Раду скандально відомого Гусєва

Функціонер Януковича і "ганьба" армії: Зеленський тягне в Раду скандально відомого Гусєва

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. У ТОП-100 партійного списку "Слуги народу" виявився скандально відомий Юрій Гусєв. Колишній функціонер в уряді екс-президента Віктора Януковича Гусєв, який, до того ж, залишив зі скандалом в 2015 році високий пост в Міністерстві оборони України, має зараз всі шанси потрапити до Верховної Ради під "франшизою ЗЕ", повідомляє УНН.

Гусєва пов'язують і з Валерієм Хорошковським, від партії якого "Команда Озимого покоління" Гусєв балотувався в Раду в 2002 році, і з Владиславом Каськівим, під керівництвом якого в 2011-2014 роках він працював у Державному агентстві з інвестицій та управління національними проектами (Держінвестпроект).

До слова, буквально в травні цього року Національне антикорупційне бюро направило до суду справу щодо розкрадання 259,2 мільйона гривень Держінвестпроекту.

Як розповіли в НАБУ, в 2012 році з держбюджету було виділено 500 млн грн на низку нацпроектів, зокрема 259,2 мільйона гривень - на проекти "Якісна вода" і "Олімпійська надія-2022". Ці ініціативи так і не реалізували, а кошти - вкрали. Детективи з'ясували, що ці гроші перевели під виглядом позики на рахунки компаній, підконтрольних екс-керівникам Держінвестпроекту.

У той час, в 2012 році, Департамент національних та інвестиційних проектів Держінвестпроекту очолював якраз Гусєв.

Втім, про Гусєва країна дізналася навіть не у зв'язку з утікачем Януковичем і корупційними скандалами з національними проектами, а в зв'язку зі скандалами в Міністерстві оборони України, вже при президенті Петру Порошенку, куди Гусєв був призначений заступником міністра з економічних питань в березні 2015 року.

Не минуло й року після призначення, як у відомстві стався інцидент. Гусєва звинуватили в провалі експерименту з харчуванням військових і корупції при держзакупівлях для армії.

Народний депутат і член Комітету ВР з нацбезпеки Тетяна Чорновол тоді вказувала, що тендерний комітет, який контролювався Гусєвим, в першому кварталі 2015 року закупив для армії бензин А-80, по суті у ДП "Укргазвидобування", однак через мережу посередників, таким чином Міноборони "переплатило" 80 млн грн.

"Я особисто не сумніваюся, що за схемами, які зганьбили "волонтерський десант", стояв саме Юрій Гусєв", - говорила Чорновол.

Варто відзначити, що в період з 2014 по 2016 рік доходи Гусєва і правда збільшилися в рази. Згідно з аналітичним проектом "Декларації", екс-чиновник до моменту звільнення з Міністерства оборони обзавівся грошовими активами, рухомим і нерухомим майном.

З таким "послужним" списком, схоже, було нелегко потрапити в список партії "Слуга народу", ще й на прохідне 41-ше місце (якщо вибори все ж відбудуться в липні - ред.), але Гусєву це вдалося. Незважаючи і на те, що наприклад, Сергію Лещенку, було відмовлено у місці у партійному списку через "старе обличчя".

"Ми залучаємо до діяльності в нашій партії нових амбітних політиків, які не пов'язані зі старою системою", - говорили у Зеленського до того, як оголосити список кандидатів в народні депутати від партії "Слуга народу" в неділю, 9 червня.

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