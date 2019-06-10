Функционер Януковича и “позор” армии: Зеленский тянет в Раду скандально известного Гусева

ukru
Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткойнов: что это означает для Украины?
15:45 • 333 просмотра

США создают стратегический резерв биткойнов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 21609 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 107575 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105777 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134347 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143138 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129364 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129954 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131177 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153310 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Из-за атаки рф на Одесскую область тысячи людей без света: показали последствия

Из-за атаки рф на Одесскую область тысячи людей без света: показали последствия

7 марта, 06:59 • 33564 просмотра
В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

7 марта, 07:33 • 58853 просмотра
ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

7 марта, 08:59 • 25158 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 30638 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 26065 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 7838 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 107576 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 142764 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 155024 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 213827 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 4109 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 12295 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 26073 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 30643 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 123580 просмотра
Актуальное
Функционер Януковича и “позор” армии: Зеленский тянет в Раду скандально известного Гусева

Функционер Януковича и “позор” армии: Зеленский тянет в Раду скандально известного Гусева

Киев  •  УНН

 • 33901 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. В ТОП-100 партийного списка “Слуги народа” оказался скандально известный Юрий Гусев. Бывший функционер в правительстве экс-президента Виктора Януковича и покинувший со скандалом в 2015 году высокий пост в Министерстве обороны Украины Гусев имеет сейчас все шансы попасть в Верховную Раду под “франшизой ЗЕ”, сообщает УНН.

Гусева связывают и с Валерием Хорошковским, от партии которого “Команда Озимого покоління” Гусев баллотировался в Раду в 2002 году, и с Владиславом Каськивым, под руководством которого в 2011-2014 годах он трудился в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект). 

К слову, буквально в мае этого года Национальное антикоррупционное бюро направило в суд дело по хищению 259,2 миллиона гривен Госинвестпроекта. 

Как рассказали в НАБУ, в 2012 году из госбюджета было выделено 500 млн грн на ряд нацпроектов, в частности 259,2 миллиона гривен — на проекты “Качественная вода” и “Олимпийская надежда-2022”. Эти инициативы так и не реализовали, а средства — украли. Детективы выяснили, что эти деньги перевели под видом займа на счета компаний, подконтрольных экс-руководителям Госинвестпроекта.

В то время, в 2012 году, Департамент национальных и инвестиционных проектов Госинвестпроекта возглавлял как раз Гусев.

Впрочем, о Гусеве страна узнала даже не в связи с беглым Януковичем и коррупционными скандалами с национальными проектами, а в связи со скандалами в Министерстве обороны Украины, уже при президенте Петре Порошенко, куда Гусев был назначен заместителем министра по экономическим вопросам в марте 2015 года.

Не прошло и года после назначения, как в ведомстве произошел инцидент. Гусева обвинили в провале эксперимента с питанием военных и коррупции при госзакупках для армии.

Народный депутат и член Комитета ВР по нацбезопасности Татьяна Черновол тогда указывала, что тендерный комитет, который контролировался Гусевым, в первом квартале 2015 года закупил для армии бензин А-80, по сути у ГП “Укргаздобыча”, однако через сеть посредников, таким образом Минобороны “переплатило” 80 млн грн

“Я лично не сомневаюсь, что за схемами, которые опозорили "волонтерский десант", стоял именно Юрий Гусев”, — говорила Черновол.

Стоит отметить, что в период с 2014 по 2016 год доходы Гусева и правда увеличились в разы. Согласно аналитическому проекту “Декларации”, экс-чиновник к моменту увольнения с Министерства обороны обзавелся денежными активами, движимым и недвижимым имуществом

С таким “послужным” списком, похоже, было нелегко попасть в список партии “Слуга народа”, еще и на проходное 41-е место (если выборы таки состоятся в июле - ред.), но Гусеву это удалось. Несмотря и на то, что к примеру, Сергею Лещенко, было отказано в партийном списке по причине “старого лица”.

“Мы привлекаем к деятельности в нашей партии новых амбициозных политиков, не связанных со старой системой”, — говорили у Зеленского до того, как огласить список кандидатов в народные депутаты от партии “Слуга народа” в воскресенье, 9 июня. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы