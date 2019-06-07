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“Слуга народа” не будет брать Лещенко в свой партийный список

“Слуга народа” не будет брать Лещенко в свой партийный список

Киев  •  УНН

 • 17339 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Народного депутата Сергея Лещенко не взяли в список партии “Слуга народа”. Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Разумков в ответ на открытое письмо общественной организации “Национальный интерес Украины”, передает УНН

“Мы привлекаем к деятельности в нашей партии новых амбициозных политиков, не связанных со старой системой. Будьте уверены, что вы не увидите ни одного действующего народного депутата в партийном списке „Слуги Народа“. Напоминаю, что фамилии кандидатов, которые будут баллотироваться в депутаты от нашей партии, мы представим во время партийного съезда, который состоится 9 июня”, — указал Разумков.

Общественники в свою очередь поблагодарили председателя партии “Слуга народа” за оперативное реагирование.

Напомним, общественная организация “Национальный интерес Украины” обратилась к Разумкову с просьбой не брать Лещенко в список партии. Свою инициативу они объяснили тем, что Лещенко фигурирует в нескольких уголовных производствах, в частности, что касается приобретения им элитной квартиры в центре столицы, а также подозрения во вмешательстве в прошедшие выборы президента США. По их мнению, мандат депутата может помешать объективному следствию в отношении Лещенка. 

Ранее Лещенко заявил, что хочет идти на парламентские выборы от “Слуги народа”.

Украинские Национальные Новости

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