“Слуга народа” не будет брать Лещенко в свой партийный список

“Мы привлекаем к деятельности в нашей партии новых амбициозных политиков, не связанных со старой системой. Будьте уверены, что вы не увидите ни одного действующего народного депутата в партийном списке „Слуги Народа“. Напоминаю, что фамилии кандидатов, которые будут баллотироваться в депутаты от нашей партии, мы представим во время партийного съезда, который состоится 9 июня”, — указал Разумков.

Общественники в свою очередь поблагодарили председателя партии “Слуга народа” за оперативное реагирование.

Напомним, общественная организация “Национальный интерес Украины” обратилась к Разумкову с просьбой не брать Лещенко в список партии. Свою инициативу они объяснили тем, что Лещенко фигурирует в нескольких уголовных производствах, в частности, что касается приобретения им элитной квартиры в центре столицы, а также подозрения во вмешательстве в прошедшие выборы президента США. По их мнению, мандат депутата может помешать объективному следствию в отношении Лещенка.

Ранее Лещенко заявил, что хочет идти на парламентские выборы от “Слуги народа”.