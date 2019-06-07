"Слуга народу" не братиме Лещенка у свій партійний список
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Народного депутата Сергія Лещенка не взяли в список партії "Слуга народу". Про це повідомив голова партії Дмитро Разумков у відповідь на відкритий лист громадської організації "Національний інтерес України", передає УНН.
"Ми залучаємо до діяльності в нашій партії нових амбітних політиків, які не пов'язані зі старою системою. Будьте впевнені, що ви не побачите жодного діючого народного депутата в партійному списку "Слуги народу". Нагадую, що прізвища кандидатів, які балотуватимуться в депутати від нашої партії, ми представимо під час партійного з'їзду, який відбудеться 9 червня", - вказав Разумков.
Громадські діячі в свою чергу подякували голові партії "Слуга народу" за оперативне реагування.
Нагадаємо, громадська організація "Національний інтерес України" звернулася до Разумкова з проханням не брати Лещенка в список партії. Свою ініціативу вони пояснили тим, що Лещенко фігурує в декількох кримінальних провадження, зокрема, що стосується придбання ним елітної квартири в центрі столиці, а також підозри у втручанні в минулі вибори президента США. На їхню думку, мандат депутата може перешкодити об'єктивному слідству щодо Лещенка.
Раніше Лещенко заявив, що хоче йти на парламентські вибори від "Слуги народу".