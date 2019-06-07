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“Слугу народа” просят не брать Лещенко в партийный список

“Слугу народа” просят не брать Лещенко в партийный список

Киев  •  УНН

 • 11193 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Общественная организация “Национальный интерес Украины” написала открытое письмо председателю политической партии “Слуга народа” Дмитрию Разумкову, в котором призвала не брать депутата Сергея Лещенко в свой партийный список на парламентские выборы, сообщает УНН со ссылкой на Facebook общественников.

Свою инициативу общественники объясняют тем, что Сергей Лещенко фигурирует в нескольких уголовных производствах, в частности, что касается приобретения им элитной квартиры в центре столицы, а также подозрения во вмешательстве в прошедшие выборы президента США.

“26.03.2019 ОО "Национальный интерес Украины“ подала в Государственное бюро расследований заявление о преступлениях, по результату рассмотрения которого было открыто уголовное производство № 62019000000000377 от 28.03.2019 о возможной государственной измене.

Причиной заявления было наше собственное расследование, в результате которого мы пришли к выводу, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Сытник и народный депутат Украины Лещенко Сергей Анатольевич, осуществляли совместные действия по выполнению предписаний иностранного агента, разглашению и передаче информации с ограниченным доступом, что является предметом Национального интереса Украины (в частности, так называемой "Черной бухгалтерии Партии регионов" сомнительного происхождения), к Демократической партии США с целью воздействия на политическую ситуацию как в Украине, так и в США в пользу представителей Демократической партии США. Приведенные нами факты были оценены должным образом следователями ГБР, что побудило их начать уголовное производство.

Также хотим добавить, что согласно сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Фейсбук, САП открыла уголовное производство в отношении народного депутата Украины Лещенко по поводу "покупки элитной квартиры в центре столицы за счет, как будто полученный в качестве неправомерной выгоды" и передало указанное уголовное производство в НАБУ с целью проведения досудебного расследования”, - указано в письме общественников Разумкову.

В организации считают, что депутатский мандат может помешать объективному следствию в отношении Лещенка, и поэтому просят Разумкова публично отказать ему в месте в списке партии.

Украинские Национальные Новости

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