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"Слугу народу" просять не брати Лещенка у партійний список

"Слугу народу" просять не брати Лещенка у партійний список

Київ • УНН

 • 11193 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Громадська організація "Національний інтерес України" написала відкритий лист голові політичної партії "Слуга народу" Дмитру Разумкову, у якому закликала не брати депутата Сергія Лещенка у свій партійний список на парламентські вибори, повідомляє УНН з посиланням на Facebook громадських діячів.

Свою ініціативу громадські діячі пояснюють тим, що Сергій Лещенко фігурує у декількох кримінальних провадженнях, зокрема, що стосується придбання ним елітної квартири у центрі столиці, а також підозри у втручанні у минулі вибори президента США.

"26.03.2019 ГО "Національний інтерес України" подала в Державне бюро розслідувань заяву про злочини, за результатом розгляду якої було відкрито кримінальне провадження № 62019000000000377 від 28.03.2019 про можливу державну зраду.

Причиною заяви було наше власне розслідування, у результаті якого ми прийшли до висновку, що директор Національного антикорупційного бюро України Ситник і народний депутат України Лещенко Сергій Анатолійович, здійснювали спільні дії щодо виконання приписів іноземного агента, розголошення та передачі інформації з обмеженим доступом, що є предметом Національного інтересу України (зокрема, так званої "Чорної бухгалтерії Партії регіонів" сумнівного походження), до Демократичної партії США з метою впливу на політичну ситуацію як в Україні, так і в США на користь представників Демократичної партії США. Наведені нами факти були оцінені належним чином слідчими ДБР, що спонукало їх почати кримінальне провадження.

Також хочемо додати, що згідно з повідомленням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Фейсбук, САП відкрила кримінальне провадження стосовно народного депутата України Лещенка з приводу "покупки елітної квартири у центрі столиці за рахунок, нібито отриманий як неправомірна вигода" і передало вказане кримінальне провадження у НАБУ з метою проведення досудового розслідування", - зазначено у листі громадських діячів Разумкова.

В організації вважають, що депутатський мандат може перешкодити об'єктивному слідству щодо Лещенка, і тому просять Разумкова публічно відмовити йому в місці в списку партії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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