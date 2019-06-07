"Слугу народу" просять не брати Лещенка у партійний список

Свою ініціативу громадські діячі пояснюють тим, що Сергій Лещенко фігурує у декількох кримінальних провадженнях, зокрема, що стосується придбання ним елітної квартири у центрі столиці, а також підозри у втручанні у минулі вибори президента США.

"26.03.2019 ГО "Національний інтерес України" подала в Державне бюро розслідувань заяву про злочини, за результатом розгляду якої було відкрито кримінальне провадження № 62019000000000377 від 28.03.2019 про можливу державну зраду.

Причиною заяви було наше власне розслідування, у результаті якого ми прийшли до висновку, що директор Національного антикорупційного бюро України Ситник і народний депутат України Лещенко Сергій Анатолійович, здійснювали спільні дії щодо виконання приписів іноземного агента, розголошення та передачі інформації з обмеженим доступом, що є предметом Національного інтересу України (зокрема, так званої "Чорної бухгалтерії Партії регіонів" сумнівного походження), до Демократичної партії США з метою впливу на політичну ситуацію як в Україні, так і в США на користь представників Демократичної партії США. Наведені нами факти були оцінені належним чином слідчими ДБР, що спонукало їх почати кримінальне провадження.

Також хочемо додати, що згідно з повідомленням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Фейсбук, САП відкрила кримінальне провадження стосовно народного депутата України Лещенка з приводу "покупки елітної квартири у центрі столиці за рахунок, нібито отриманий як неправомірна вигода" і передало вказане кримінальне провадження у НАБУ з метою проведення досудового розслідування", - зазначено у листі громадських діячів Разумкова.

В організації вважають, що депутатський мандат може перешкодити об'єктивному слідству щодо Лещенка, і тому просять Разумкова публічно відмовити йому в місці в списку партії.