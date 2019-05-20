Дело "Госинвестпроекта": обвинительный акт относительно 9 человек направили в суд для рассмотрения по существу

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. В Киеве служащих Госинвестпроекта будут судить за хищение около 260 млн грн. Обвинительный акт в отношении 9 лиц направлено в Соломенский районный суд г. Киев. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook, передает УНН.

Так, в суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении служащих Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины ГП "Государственная инвестиционная компания" и других лиц в хищении около 260 млн гривен.

Установлено, что эти лица в конце 2011 года, объединившись в преступную организацию, к которой добавили еще ряд лиц, в течение 2011-2014 годов завладели средствами, предназначенными для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022" в общей сумме 259,2  грн.млн

Кроме того, эти лица совершили отмывание доходов путем перечисления их на счета предприятий-нерезидентов и через цепочку предприятий - "транзитеров", открытых в оффшорах на счета подконтрольных им предприятий.

Сейчас указанным лицам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации с целью совершения особо тяжких преступлений, руководство такой организацией, участие в ней и в преступлениях, совершаемых такой организацией), ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением), ч. 2 ст. 205 УК Украины (приобретение и создание субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности), ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере).

Обвинительный акт в отношении 9 лиц направлено в Соломенский районный суд г. Киев.

Кроме того, в ходе досудебного расследования по ходатайству прокуроров САП наложен арест на имущество подозреваемых на ориентировочную сумму 89 млн грн.

Напомним, в июне 2018 года НАБУ объявило о подозрении братьям Каськива.

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