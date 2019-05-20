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Справа "Держінвестпроекту": обвинувальний акт щодо 9 осіб направили до суду для розгляду по суті

Справа "Держінвестпроекту": обвинувальний акт щодо 9 осіб направили до суду для розгляду по суті

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. У Києві службовців Держінвестпроекту судитимуть за розкрадання близько 260 млн грн. Обвинувальний акт стосовно 9 осіб скеровано до Соломʼянського районного суду м. Києва. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook, передає УНН.

Так, до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо службовців Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України ДП "Державна інвестиційна компанія" та інших осіб у розкраданні близько 260 млн гривень.

Встановлено, що ці особи в кінці 2011 року, об’єднавшись у злочинну організацію, до якої долучили ще ряд осіб, упродовж 2011-2014 років заволоділи коштами, призначеними для реалізації національних проектів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022" в загальній сумі 259,2 млн грн.

Крім того, ці особи здійснили відмивання доходів шляхом перерахування їх на рахунки підприємств-нерезидентів та через ланцюжок підприємств-"транзитерів", відкритих в офшорах на рахунки підконтрольних їм підприємств.

Наразі вказаним особам висунуто обвинувачення за ч. 1 ст. 255 КК України (створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, керівництво такою організацією, участь у ній та у злочинах, вчинюваних такою організацією), ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем), ч. 2 ст. 205 КК України (придбання та створення суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності), ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі).

Обвинувальний акт стосовно 9 осіб скеровано до Соломʼянського районного суду м. Києва.

Крім того, у ході досудового розслідування за клопотанням прокурорів САП накладено арешт на майно підозрюваних на орієнтовну суму 89 млн грн.

Нагадаємо, у червні 2018 року НАБУ оголосило про підозру братам Каськіва.

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