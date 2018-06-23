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Справа "Держінвестпроекту": НАБУ оголосило про підозру братам Каськіва

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Детективи НАБУ повідомили про підозру двом ймовірним учасникам схеми з розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (“Держінвестпроект”), одного з них затримали. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України, передає УНН.

“Затримано восьмого учасника корупційної схеми з заволодіння 259,2 млн грн, призначених для реалізації національних проектів. 21 та 22 червня було оголошено про підозру рідному та двоюрідному братам екс-голови „Держінвестпроекту“. Їм інкримінується правопорушення, передбачене ч.3 ст. 27 (співучасть в організації службового злочину), ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, рідний брат Владислава Каськіва зараз перебуває за межами держави, тому повідомлення про підозру йому було оголошено за спеціальною процедурою.

“Оскільки ця особа наразі перебуває поза межами України, про підозру повідомлено у спосіб, передбачений частиною 1 статті 278 Кримінального процесуального кодексу”, — зазначили у прес-службі.

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Як встановило слідство, у 2012 році з державного бюджету України виділили понад 500 мільйонів гривень для реалізації низки національних проектів, в тому числі таких, як “Якісна вода”, що передбачав встановлення в найбільших містах України автоматів із розливу питної води, та “Олімпійська надія-2022”, за яким мали бути зведені інфраструктурні об’єкти для проведення зимових Олімпійських ігор в Україні, “проте через заволодіння впродовж 2012-2014 років 259,2 мільйона гривень із виділених 500 мільйонів гривень зазначені проекти так і не були реалізовані”.

За версією слідства, призначені для реалізації національних проектів кошти ДП “Державна інвестиційна компанія”, що входило до сфери контролю Держінвестпроекту, під виглядом укладення договорів позики перевело на рахунки компаній, підконтрольних службовим особам Держінвестпроекту та ДП “Державна інвестиційна компанія” — після цього бюджетні кошти перенаправили на рахунки афілійованих із ними підприємств-нерезидентів, зареєстрованих на території Республіки Кіпр. У подальшому, вважають слідчі, учасники корупційної схеми розподілили кошти між собою. Слідство називало ТОВ “Борисфен” і ТОВ “Боржава резорт”. Сьомим ймовірним учасником схеми у НАБУ називали директора ТОВ “Боржава резорт”.

Нагадаємо, у “справі Держінвестпроекту” підозрюють 9 осіб. Крім двох осіб, яким повідомлено про підозру 21 червня 2018 року, йдеться про:

  • екс-заступника голови Держінвестпроекту, який також був радником директора ДП “Державна інвестиційна компанія”;
  • колишнього працівника Держінвестпроекту;
  • колишніх директора та працівника ДП “Державна інвестиційна компанія”;
  • трьох директорів приватних підприємств із ознаками фіктивності.

Досудове розслідування за наведеними фактами детективи НАБУ розпочали у жовтні 2016 року після передачі відповідних матеріалів з ГСУ НПУ.

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