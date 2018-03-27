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Розкрадання коштів “Держінвестпроекту”: встановлено сьомого підозрюваного

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 23 березня встановили сьомого ймовірного учасника корупційної схеми з розкрадання коштів, передбачених державним бюджетом за програмою “Державна підтримка національних проектів на умовах співфінансування”, передає УНН із посиланням на прес-службу НАБУ. 

За інформацією прес-служби, сьомим підозрюваним виявився директор ТОВ “Боржава резорт”.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”).

"За даними слідства, підозрюваний у змові зі службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами (далі — “Держінвестпроект”) та ДП “Державна інвестиційна компанія” упродовж 2012–2014 років заволоділи 165 млн грн бюджетних коштів, виділених для реалізації нацпроекту “Олімпійська надія-2022 — створення спортивно-туристичної інфраструктури”.

Як встановило досудове розслідування, замість використання вказаної суми коштів на реалізацію національного проекту її перерахували на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів з реєстрацією на території Республіки Кіпр", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ направила до суду обвинувальний акт щодо екс-голови Держінвестпроекту

У НАБУ нагадали, що досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2016 року.

Нагадуємо, 12 грудня 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали чотирьох осіб, ймовірно задіяних у корупційній схемі з розкрадання коштів “Держінвестпроект” та ДП “Державна інвестиційна компанія” у сумі 259,2 млн грн. А саме: екс-заступника голови “Держінвестпроекту”, який також був радником директора ДП “Державна інвестиційна компанія”; колишнього працівника “Держінвестпроекту”; колишнього директора ДП “Державна інвестиційна компанія”; директора низки приватних підприємств із ознаками фіктивності.

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