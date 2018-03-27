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Хищение средств "Госинвестпроекта": установлено седьмого подозреваемого

Хищение средств "Госинвестпроекта": установлено седьмого подозреваемого

Киев  •  УНН

 • 16001 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 23 марта установили седьмого предполагаемого участника коррупционной схемы по хищению средств, предусмотренных государственным бюджетом по программе "Государственная поддержка национальных проектов на условиях софинансирования", передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По информации пресс-службы, седьмым подозреваемым оказался директор ООО “Боржава резорт”.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (“Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”).

“По данным следствия, подозреваемый в сговоре с должностными лицами Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами (далее - ”Госинвестпроект“) и ГП ”Государственная инвестиционная компания“ на протяжении 2012-2014 годов завладели 165 млн грн бюджетных средств, выделенных для реализацию нацпроекта ”Олимпийская надежда-2022 — создание спортивно-туристической инфраструктуры“.

Как установило досудебное расследование, вместо использования указанной суммы средств на реализацию национального проекта ее перечислили на счета подконтрольных предприятий-нерезидентов с регистрацией на территории Республики Кипр”, - говорится в сообщении.

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В НАБУ напомнили, что досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2016 года.

Напоминаем, 12 декабря 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали четырех человек, вероятно задействованных в коррупционной схеме по хищению средств “Госинвестпроект” и ГП “Государственная инвестиционная компания” в сумме 259 200 000 грн. А именно: экс-заместителя главы “Госинвестпроекта”, который также был советником директора ГП “Государственная инвестиционная компания”; бывшего работника “Госинвестпроекта”; бывшего директора ГП “Государственная инвестиционная компания”; директора ряда частных предприятий с признаками фиктивности.

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