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Дело "Держинвестпроекта": НАБУ объявило о подозрении братьям Каськива

Дело "Держинвестпроекта": НАБУ объявило о подозрении братьям Каськива

Киев  •  УНН

 • 14206 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Детективы НАБУ сообщили о подозрении двум предполагаемым участникам схемы по хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины ("Держинвестпроект"), одного из них задержали. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН.

“Задержан восьмой участник коррупционной схемы с завладением 259,2 млн грн, предназначенных для реализации национальных проектов. 21 и 22 июня было объявлено о подозрении родному и двоюродному братьям экс-главы „Держинвестпроекта“. Им инкриминируется правонарушение, предусмотренное ч.3 ст. 27 (соучастие в организации служебного преступления), ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, родной брат Владислава Каськива сейчас находится за пределами государства, поэтому сообщение о подозрении ему было объявлено по специальной процедуре.

“Поскольку этот человек сейчас находится за пределами Украины, о подозрении сообщено способом, предусмотренным частью 1 статьи 278 Уголовно-процессуального кодекса”, — отметили в пресс-службе.

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Как установило следствие, в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 миллионов гривен для реализации ряда национальных проектов, в том числе таких, как “Качественная вода”, предусматривающего установку в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и “Олимпийская надежда −2022”, по которому должны быть построены инфраструктурные объекты для проведения зимних Олимпийских игр в Украине, "однако из-за присвоения 259,2 миллиона гривен из выделенных 500 миллионов гривен на протяжении 2012-2014 годов указанные проекты так и не были реализованы“.

По версии следствия, предназначенные для реализации национальных проектов средства ГП “Государственная инвестиционная компания”, которое входило в сферу контроля Держинвестпроекта, под видом заключения договоров займа перевело на счета компаний, подконтрольных должностным лицам Держинвестпроекта и ГП “Государственная инвестиционная компания” — после этого бюджетные средства перенаправили на счета аффилированных с ними компаний-нерезидентов, зарегистрированных на территории Республики Кипр. В дальнейшем, считают следователи, участники коррупционной схемы распределили средства между собой. Следствие называло ООО “Борисфен” и ООО “Боржава резорт”. Седьмым вероятным участником схемы в НАБУ называли директора ООО “Боржава резорт”.

Напомним, по “делу Держинвестпроекту” подозревают 9 человек. Кроме двух человек, которым сообщено о подозрении 21 июня 2018 года, речь идет о:

  • экс-заместителе председателя Держинвестпроекта, который также был советником директора ГП “Государственная инвестиционная компания”;
  • бывшего сотрудника Держинвестпроекта;
  • бывшего директора и работника ГП “Государственная инвестиционная компания”;
  • трех директоров частных предприятий с признаками фиктивности.

Досудебное расследование по приведенным фактам детективы НАБУ начали в октябре 2016 после передачи соответствующих материалов с ГСУ НПУ.

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