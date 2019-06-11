На окрузі Довгого від "Слуги народу" йтиме "тендерний" мільйонер Москаленко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Син колишнього мера Кропивницького (Кіровоград) Миколи Москаленка Кирило націлився у Верховну раду. Про це напередодні повідомили одразу декілька ЗМІ, проте підтвердження цієї інформації до цього часу не було. Зараз же, як стало відомо УНН, кандидатура Москаленка-молодшого таки затверджена — на окрузі 102, де раніше перемагав член "молодої команди" Черновецького Олесь Довгий. ЗМІ охрестили 102 округ "злітною смугою для кандидатів Банкової". І, певно, щоб не порушувати традицій, Москаленко підкорюватиме його під прапором партії Володимира Зеленського - "Слуги народу".
Кирило Москаленко, будучи бізнесменом, встиг прославитися сумнівними тендерними, а його компанії вже пережили обшуки правоохоронців.
З відкритих джерел відомо, що син та батько Москаленки мають у повній або частковій власності низку компанії: ТОВ "Максим М", ТОВ "Байя сервіс", ТОВ "Інтерресурси яхтінг", ТОВ "Торговий дім Інтерресурси", ТОВ "Інтерресурси-Трейдинг", ТОВ "КК Інтерресурси", ТОВ "Інтерресурси" тощо. Остання, зокрема, — постійний учасник тендерних закупівель та "освоювач" державних коштів.
Зокрема, лише у 2018 році ТОВ "Інтерресурси" отримало держпідрядів на понад 124 млн грн і ще майже 16 млн грн — вже у поточному році.
Одним з найскандальніших тендерів Москаленків стала реконструкція головного корпусу №1 Кіровоградської обласної дитячої лікарні, кошторис якої вже після перемоги ТОВ "Інтерресурси" на торгах зріс на 1 млн грн до 35,15 млн грн без жодних пояснень збоку підрядників. А вже наступного року управління капітального будівництва Кіровоградської ОДА надало фірмі Москаленків іще понад 58,08 млн грн на продовження реконструкції корпусів лікарні.
Крім того, бюджетні порушення були виявлені й при реконструкції будівлі обласного театру вартістю 78,71 млн грн, яку місцева та рідна для Москаленків влада також віддала компанії "Інтерресурси".
Разом з тим, ще за часів Януковича ТОВ "Інтерресурси" "прославилося" скандальною реконструкцією Свято-Хрестовоздвиженської церкви-усипальниці родини Раєвських у селі Розумівка. За даними "Чесно", компанія мала відновити ліпнину, оздобити стіни й підлогу та виготовити іконостас для церкви за значно завищеним кошторисом у майже 4,5 млн грн.
Ба більше, з 2011 року "Інтерресурси" Москаленків є монопольним постачальником комунальних послуг для психіатричної лікарні та онкодиспансеру у Кропивницькому, за що родина Москаленків, як пишуть місцеві ЗМІ, отримала в цілому понад 300 млн грн.
А зовсім нещодавно (3 червня 2019 року) за "мотивами" чергового тендеру вказаної психіатричної лікарні, у компанії Москаленків тривали обшуки. Річ у тім, що отримавши перемогу в торгах, конкурентом фірми майбутнього мажоритарника виступала фірма, належна його ж родичу.
Цікавим є той факт, що компанії Москаленків, які і самі власники фігурують у безлічі судових справах. Зокрема, Кирила Москаленка митники упіймали на спробі митного оформлення товару на підставі невідповідного контракту аби занизити його митну вартість. Тоді у суді підозрюваному в адмінпорушенні вдалося вирішити питання на свою користь, а апеляційна скарга начальника Кіровоградської митниці ДФС була залишена без задоволення.
Крім того, Москаленко притягався до адмінвідповідальності й за податкові порушення. Як йдеться в ухвалі суду у третьому кварталі 2018 року він завищив від’ємне значення податку на прибуток компанії "Інтерресурси", внаслідок чого сума податку на прибуток була занижена на понад півмільйона гривень (502162 грн), а сума ПДВ — на понад 24 тис. грн. Тоді Москаленко відбувся штрафом аж у 85 грн.
Щодо політичних зв’язків, то Москаленко-старший був членом Національної ради партії "Сильна Україна" Сергій Тігіпка.
А протектором для Москаленка Кирила сьогодні, за даними УНН, виступає голова політичної партії "Основа" (Сергія Тарути, - ред.) Андрій Ніколаєнко, який у 2013-2014 рр. був, власне, губернатором Кіровоградської області.
Нагадаємо, напередодні УНН відшукав зв'язок між Ніколаєнко та ще одним новоспеченим партійником "Слуги народу" Олегом Тарасовим.