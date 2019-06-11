На окрузі Довгого від "Слуги народу" йтиме "тендерний" мільйонер Москаленко

Кирило Москаленко, будучи бізнесменом, встиг прославитися сумнівними тендерними, а його компанії вже пережили обшуки правоохоронців.

З відкритих джерел відомо, що син та батько Москаленки мають у повній або частковій власності низку компанії: ТОВ "Максим М", ТОВ "Байя сервіс", ТОВ "Інтерресурси яхтінг", ТОВ "Торговий дім Інтерресурси", ТОВ "Інтерресурси-Трейдинг", ТОВ "КК Інтерресурси", ТОВ "Інтерресурси" тощо. Остання, зокрема, — постійний учасник тендерних закупівель та "освоювач" державних коштів.

Зокрема, лише у 2018 році ТОВ "Інтерресурси" отримало держпідрядів на понад 124 млн грн і ще майже 16 млн грн — вже у поточному році.

Одним з найскандальніших тендерів Москаленків стала реконструкція головного корпусу №1 Кіровоградської обласної дитячої лікарні, кошторис якої вже після перемоги ТОВ "Інтерресурси" на торгах зріс на 1 млн грн до 35,15 млн грн без жодних пояснень збоку підрядників. А вже наступного року управління капітального будівництва Кіровоградської ОДА надало фірмі Москаленків іще понад 58,08 млн грн на продовження реконструкції корпусів лікарні.

Крім того, бюджетні порушення були виявлені й при реконструкції будівлі обласного театру вартістю 78,71 млн грн, яку місцева та рідна для Москаленків влада також віддала компанії "Інтерресурси".

Разом з тим, ще за часів Януковича ТОВ "Інтерресурси" "прославилося" скандальною реконструкцією Свято-Хрестовоздвиженської церкви-усипальниці родини Раєвських у селі Розумівка. За даними "Чесно", компанія мала відновити ліпнину, оздобити стіни й підлогу та виготовити іконостас для церкви за значно завищеним кошторисом у майже 4,5 млн грн.

Ба більше, з 2011 року "Інтерресурси" Москаленків є монопольним постачальником комунальних послуг для психіатричної лікарні та онкодиспансеру у Кропивницькому, за що родина Москаленків, як пишуть місцеві ЗМІ, отримала в цілому понад 300 млн грн.

А зовсім нещодавно (3 червня 2019 року) за "мотивами" чергового тендеру вказаної психіатричної лікарні, у компанії Москаленків тривали обшуки. Річ у тім, що отримавши перемогу в торгах, конкурентом фірми майбутнього мажоритарника виступала фірма, належна його ж родичу.

Цікавим є той факт, що компанії Москаленків, які і самі власники фігурують у безлічі судових справах. Зокрема, Кирила Москаленка митники упіймали на спробі митного оформлення товару на підставі невідповідного контракту аби занизити його митну вартість. Тоді у суді підозрюваному в адмінпорушенні вдалося вирішити питання на свою користь, а апеляційна скарга начальника Кіровоградської митниці ДФС була залишена без задоволення.

Крім того, Москаленко притягався до адмінвідповідальності й за податкові порушення. Як йдеться в ухвалі суду у третьому кварталі 2018 року він завищив від’ємне значення податку на прибуток компанії "Інтерресурси", внаслідок чого сума податку на прибуток була занижена на понад півмільйона гривень (502162 грн), а сума ПДВ — на понад 24 тис. грн. Тоді Москаленко відбувся штрафом аж у 85 грн.

Щодо політичних зв’язків, то Москаленко-старший був членом Національної ради партії "Сильна Україна" Сергій Тігіпка.

А протектором для Москаленка Кирила сьогодні, за даними УНН, виступає голова політичної партії "Основа" (Сергія Тарути, - ред.) Андрій Ніколаєнко, який у 2013-2014 рр. був, власне, губернатором Кіровоградської області.

Нагадаємо, напередодні УНН відшукав зв'язок між Ніколаєнко та ще одним новоспеченим партійником "Слуги народу" Олегом Тарасовим.