У список "Слуги народу" потрапив син аграрного олігарха, обвинуваченого в рейдерстві "Росток-Холдинга"

Згідно з даними видання "Forbes", компанії Тарасова-старшого обробляють сьогодні 41 тис. га землі, переважно в Кіровоградській області. А статки бізнесмена в 2016 році оцінювався на рівні 40 млн доларів.

"Росток-Холдинг"

Паралельно, в ЗМІ є чимало матеріалів з обвинуваченнями на адресу Сергія Тарасова в рейдерських захопленнях. Один з останніх гучних скандалів, в якому фігурує батько без п'яти хвилин народного депутата, стосувався рейдерської атаки на агрокомпанію "Росток-Холдинг".

У компанії пояснили, що внаслідок цілого ланцюжка рейдерських дій, новим її керуючим, якого призначила АРМА, стало ТОВ "АЙ ЕНД Ю ГРУП ЮКРЕЙН".

Бенефіціарним власником і єдиним засновником ТОВ "АЙ ЕНД Ю ГРУП ЮКРЕЙН" є Тарасов Сергій Дмитрович.

"Керівником активів всупереч своєчасним письмовим заявам адвокатів "РОСТОК-ХОЛДИНГ" обрано юридичну особу з очевидним реальним і зловмисним конфліктом інтересів, яка є не просто нашим прямим конкурентом в аграрному бізнесі, а більш того: його власник Сергій Тарасов безпосередньо пов'язаний з ініціатором штучного кримінального провадження проти акціонерів "РОСТОК-ХОЛДИНГ" - Якова Грибова (російський бізнесмен - ред.)", - зазначалося в офіційних заявах компанії.

Сьогодні справою "Росток-Холдингу" активно займаються детективи НАБУ, які ще в квітні поточного року провели обшуки в АРМА, "вивчаючи обставини замаху на заволодіння майном холдингу в розмірі 3,6 млрд грн".

Бізнес-зв'язки і партія Тарути

Що ж стосовно самого сина аграрного бізнесмена - Олега Тарасова, то він тісно пов'язаний з бізнесом свого батька. Зокрема, Олег виступає бенефіціаром відразу декількох аграрних компаній: ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АГРОСПЕЦСЕРВІС", ФГ "АГРО-ТЕМП", ПП "Есет ТРЕЙД", ТОВ "Український зерновий союз" і не тільки.

Примітно, що серед співзасновників останньої компанії разом з Тарасовим-молодшим вказаний Руслан Згривець, відомий як співвласник агрофірми "Хлібодар". Батько останнього, в свою чергу, став депутатом Кіровоградської міськради від БПП і потрапив в корупційний скандал через відмову задекларувати понад 20 своїх фірм.

Деякі ЗМІ стверджують, що компаньйон Олега Тарасова Руслан Згривець сьогодні має тісні дружні відносини з Андрієм Ніколаєнком, головою партії "Основа" (Сергія Тарути).

"Мажор" за кермом

Не з кращого боку нового партійця "Слуги народу" характеризує не тільки скандальний шлейф сімейного агробізнесу, а й особисті вчинки. У 2012 році Олег Тарасов потрапив в ДТП. Тоді він, будучи за кермом автомобіля Toyota і намагаючись заїхати на паркінг, протаранив співробітників ДАІ. Одного з них провіз на капоті, а після того, як зупинився, намагався втекти з місця події. З цього приводу було відкрито кримінальне провадження. І трудовий колектив компанії батька взяв Тарасова на поруки.

У підсумку, як часто буває з дітьми небідних батьків, справу закрили, а самого підозрюваного звільнили від кримінальної відповідальності.

Разом з тим, дані Реєстру судових рішень, містять інформацію про можливе повторне порушення Тарасовим правил дорожнього руху. Принаймні, повний тезка Олега Сергійовича в 2016 році на "РенджРовері" протаранив "Мерседес", а в 2018 році, будучи, в стані алкогольного сп'яніння, в'їхав в металеву опору.

Раніше УНН аналізував діяльність Юрія Гусєва, якому в списку партії "Слуга народу" дістався 41 номер.