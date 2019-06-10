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В список “Слуги народа” попал сын аграрного олигарха, обвиняемого в рейдерстве “Росток-Холдинга”

В список “Слуги народа” попал сын аграрного олигарха, обвиняемого в рейдерстве “Росток-Холдинга”

Киев  •  УНН

 • 94029 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Номер 77 в презентованном на съезде партии “Слуга народа” депутатском списке достался Олегу Сергеевичу Тарасову. Тому самому, который приходится сыном Сергею Дмитриевичу Тарасову, собственнику крупного аграрного холдинга “Агроспецсервис”, передает УНН.

Согласно данным издания “Forbes”, компании Тарасова-старшего обрабатывают сегодня 41 тыс. га земли, преимущественно в Кировоградской области. А состояние бизнесмена в 2016 году оценивалось на уровне 40 млн долларов

“Росток-Холдинг”

Параллельно, в СМИ доступно немало материалов с обвинениями в адрес Сергея Тарасова в рейдерских захватах. Один из последних громких скандалов, в котором фигурирует отец без пяти минут народного депутата, касался рейдерской атаки на агрокомпанию "Росток-Холдинг". 

В компании пояснили, что вследствие целой цепочки рейдерских действий, новым ее управляющим, которого назначила АРМА, стало ООО “АЙ ЭНД Ю ГРУП ЮКРЕЙН”.

Бенефициарным владельцем и единственным учредителем ООО “АЙ ЕНД Ю ГРУП ЮКРЕЙН” является Тарасов Сергей Дмитриевич.

“Управляющим активов вопреки своевременным письменным заявлениям адвокатов „РОСТОК-ХОЛДИНГ“ выбрано юридическое лицо с очевидным реальным и злонамеренным конфликтом интересов, которое является не просто нашим прямым конкурентом в аграрном бизнесе, а более того: его владелец Сергей Тарасов напрямую связан с инициатором искусственного уголовного производства против акционеров „РОСТОК-ХОЛДИНГ“ — Якова Грибова (российский бизнесмен — ред.)”, — отмечалось в официальных заявлениях компании

Сегодня делом “Росток-Холдинга” активно занимаются детективы НАБУ, которые еще в апреле текущего года провели обыски в АРМЕ, “изучая обстоятельства покушения на завладение имуществом холдинга в размере 3,6 млрд грн”.

Бизнес-связи и партия Таруты

Что же касательно самого сына аграрного бизнесмена — Олега Тарасова, то он тесно связан с бизнесом своего отца. В частности, Олег выступает бенефициаром сразу нескольких аграрных компаний: ООО “ТОРГОВЫЙ ДОМ АГРОСПЕЦСЕРВИС”, ФГ “АГРО-ТЕМП”, ЧП “ЭСЕТ ТРЕЙД”, ООО “УКРАИСНКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ” и не только. 

Примечательно, что в соучредителях последней компании вместе с Тарасовым-младшим указан Руслан Згривец, известный как совладелец агрофирмы “Хлебодар”. Отец последнего, в свою очередь, стал депутатом Кировоградского горсовета от БПП и попал в коррупционный скандал по причине отказа задекларировать более 20 своих фирм. 

Некоторые СМИ утверждают, что компаньон Олега Тарасова Руслан Згривец сегодня имеет тесные дружественные отношения с Андреем Николаенко, председателем партии “Основа” (Сергея Таруты).

“Мажор” за рулем

Не с лучшей стороны нового партийца “Слуги народа” характеризует не только скандальный шлейф семейного агробизнеса, но и личные поступки. В 2012 году Олег Тарасов попал в ДТП. Тогда он, будучи за рулем автомобиля Toyota и пытаясь заехать на паркинг, протаранил сотрудников ГАИ. Одного з них провез на капоте, а после того, как остановился, пытался скрыться с места происшествия. По этому поводу было открыто уголовное производство. И трудовой коллектив компании отца взял Тарасова на поруки

В итоге, как часто бывает с детьми небедных родителей, дело закрыли, а самого подозреваемого освободили от уголовной ответственности.

Вместе с тем, данные Реестра судебных решений, содержат информацию о возможном повторном нарушении Тарасовым правил дорожного движения. По крайне мере, полный тезка Олега Сергеевича в 2016 году на “РенджРовере” протаранил “Мерседес”, а в 2018 году, будучи, в состоянии алкогольного опьянения, въехал в металлическую опору

Ранее УНН анализировал деятельность Юрия Гусева, которому в списке партии “Слуга народа” достался 41 номер. 

Украинские Национальные Новости

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