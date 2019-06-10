В список “Слуги народа” попал сын аграрного олигарха, обвиняемого в рейдерстве “Росток-Холдинга”

Согласно данным издания “Forbes”, компании Тарасова-старшего обрабатывают сегодня 41 тыс. га земли, преимущественно в Кировоградской области. А состояние бизнесмена в 2016 году оценивалось на уровне 40 млн долларов.

“Росток-Холдинг”

Параллельно, в СМИ доступно немало материалов с обвинениями в адрес Сергея Тарасова в рейдерских захватах. Один из последних громких скандалов, в котором фигурирует отец без пяти минут народного депутата, касался рейдерской атаки на агрокомпанию "Росток-Холдинг".

В компании пояснили, что вследствие целой цепочки рейдерских действий, новым ее управляющим, которого назначила АРМА, стало ООО “АЙ ЭНД Ю ГРУП ЮКРЕЙН”.

Бенефициарным владельцем и единственным учредителем ООО “АЙ ЕНД Ю ГРУП ЮКРЕЙН” является Тарасов Сергей Дмитриевич.

“Управляющим активов вопреки своевременным письменным заявлениям адвокатов „РОСТОК-ХОЛДИНГ“ выбрано юридическое лицо с очевидным реальным и злонамеренным конфликтом интересов, которое является не просто нашим прямым конкурентом в аграрном бизнесе, а более того: его владелец Сергей Тарасов напрямую связан с инициатором искусственного уголовного производства против акционеров „РОСТОК-ХОЛДИНГ“ — Якова Грибова (российский бизнесмен — ред.)”, — отмечалось в официальных заявлениях компании.

Сегодня делом “Росток-Холдинга” активно занимаются детективы НАБУ, которые еще в апреле текущего года провели обыски в АРМЕ, “изучая обстоятельства покушения на завладение имуществом холдинга в размере 3,6 млрд грн”.

Бизнес-связи и партия Таруты

Что же касательно самого сына аграрного бизнесмена — Олега Тарасова, то он тесно связан с бизнесом своего отца. В частности, Олег выступает бенефициаром сразу нескольких аграрных компаний: ООО “ТОРГОВЫЙ ДОМ АГРОСПЕЦСЕРВИС”, ФГ “АГРО-ТЕМП”, ЧП “ЭСЕТ ТРЕЙД”, ООО “УКРАИСНКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ” и не только.

Примечательно, что в соучредителях последней компании вместе с Тарасовым-младшим указан Руслан Згривец, известный как совладелец агрофирмы “Хлебодар”. Отец последнего, в свою очередь, стал депутатом Кировоградского горсовета от БПП и попал в коррупционный скандал по причине отказа задекларировать более 20 своих фирм.

Некоторые СМИ утверждают, что компаньон Олега Тарасова Руслан Згривец сегодня имеет тесные дружественные отношения с Андреем Николаенко, председателем партии “Основа” (Сергея Таруты).

“Мажор” за рулем

Не с лучшей стороны нового партийца “Слуги народа” характеризует не только скандальный шлейф семейного агробизнеса, но и личные поступки. В 2012 году Олег Тарасов попал в ДТП. Тогда он, будучи за рулем автомобиля Toyota и пытаясь заехать на паркинг, протаранил сотрудников ГАИ. Одного з них провез на капоте, а после того, как остановился, пытался скрыться с места происшествия. По этому поводу было открыто уголовное производство. И трудовой коллектив компании отца взял Тарасова на поруки.

В итоге, как часто бывает с детьми небедных родителей, дело закрыли, а самого подозреваемого освободили от уголовной ответственности.

Вместе с тем, данные Реестра судебных решений, содержат информацию о возможном повторном нарушении Тарасовым правил дорожного движения. По крайне мере, полный тезка Олега Сергеевича в 2016 году на “РенджРовере” протаранил “Мерседес”, а в 2018 году, будучи, в состоянии алкогольного опьянения, въехал в металлическую опору.

Ранее УНН анализировал деятельность Юрия Гусева, которому в списке партии “Слуга народа” достался 41 номер.