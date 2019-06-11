В округе Довгого от "Слуги народа" пойдет "тендерный" миллионер Москаленко

Кирилл Москаленко, будучи бизнесменом, успел прославиться сомнительными тендерными, а его компании уже пережили обыски правоохранителей.

Из открытых источников известно, что сын и отец Москаленки имеют в полной или частичной собственности ряд компании ООО "Максим М", ООО "Байя сервис", ООО "Интерресурсы яхтинг", ООО "Торговый дом Интерресурсы", ООО "Интерресурсы-Трейдинг" , ООО "УК Интерресурсы", ООО "Интерресурсы" и другие. Последняя, в частности - постоянный участник тендерных закупок и "освоителей" государственных средств.

В частности, только в 2018 году ООО "Интерресурсы" получило господряды на более 124 млн грн и еще почти 16 млн грн - уже в текущем году.

Одним из самых скандальных тендеров Москаленко стала реконструкция главного корпуса №1 Кировоградской областной детской больницы, смета которой уже после победы ООО "Интерресурсы" на торгах вырос на 1 млн грн до 35,15 млн грн никаких объяснений со стороны подрядчиков. А уже в следующем году управление капитального строительства Кировоградской ОГА предоставило фирме Москаленко еще более 58,08 млн грн на продолжение реконструкции корпусов больницы.

Кроме того, бюджетные нарушения были выявлены и при реконструкции здания областного театра стоимостью 78,71 млн грн, которую местная и родной для Москаленко власти также отдала компании "Интерресурсы".

Вместе с тем, еще во времена Януковича ООО "Интерресурсы" "прославился" скандальной реконструкцией Свято-Крестовоздвиженской церкви-усыпальницы семьи Раевских в селе Разумовка. По данным "Честно", компания должна восстановить лепнину, украсить стены и пол и изготовить иконостас для церкви по значительно завышенным сметой в почти 4,5 млн грн.

Более того, с 2011 года "Интерресурсы" Москаленко является монопольным поставщиком коммунальных услуг для психиатрической больницы и онкодиспансера в Кропивницком, за что семья Москаленко, как пишут местные СМИ, получила в целом более 300 млн грн.

А совсем недавно (3 июня 2019 года) по "мотиву" очередного тендера указанной психиатрической больницы, в компании Москаленко продолжались обыски. Дело в том, что одержав победу в торгах, конкурентом фирмы мажоритарщиков выступала фирма, принадлежащая его же родственнику.

Интересен тот факт, что компании Москаленко, которые и сами владельцы фигурируют во множестве судебных делах. В частности, Кирилла Москаленко таможенники поймали на попытке таможенного оформления товара на основании несоответствующего контракта чтобы занизить его таможенную стоимость. Тогда в суде подозреваемому в админнарушению удалось решить вопрос в свою пользу, а апелляционная жалоба начальника Кировоградской таможни ГФС была оставлена без удовлетворения.

Кроме того, Москаленко привлекался к административной ответственности и за налоговые нарушения. Как говорится в постановлении суда в третьем квартале 2018 года он завысил отрицательное значение налога на прибыль компании "Интерресурсы", в результате чего сумма налога на прибыль была занижена более чем полмиллиона гривен (502 162 грн), а сумма НДС - более чем 24 тыс. грн. Тогда Москаленко состоялся штрафом только в 85 грн.

Что касается политических связей, то Москаленко-старший был членом Национального совета партии "Сильная Украина" Сергей Тигипко.

А протектором для Москаленко Кирилла сегодня, по данным УНН, выступает председатель политической партии "Основа" (Сергея Таруты, - ред.) Андрей Николаенко, который в 2013-2014 гг. был, собственно, губернатором Кировоградской области.

Напомним, накануне УНН нашел связь между Николаенко и еще одним новоиспеченным партийником "Слуги народа" Олегом Тарасовым.