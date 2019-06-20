Перший місяць з Зеленським: що вдалося зробити

КИЇВ. 20 червня. УНН. Рівно 30 днів тому Володимир Зеленський склав присягу народові України та вступив на посаду Президента. УНН вирішив підбити підсумки першого місяця президентства Володимира Зеленського.



Економіка

Данило Гетьманцев, який відповідає за економічний та податковий напрямки у "ЗеКоманді", заявляв, що політику "банкопаду" від НБУ треба змінювати, але різких кроків не буде, на місті залишиться і керівництво НБУ. Ну що ж, щодо Нацбанку обіцянки дотримали. Ніяких змін у керівництві чи політиці фінрегулятора поки немає.

А от з реформою податкової системи поки не дуже. Введення податку на виведений капітал, діджиталізація, деофшоризація бізнесу та запровадження "нульової декларації" ніяк не рухається.

З МВФ та ЄС ситуація краща, команда нового Президента обіцяла, що гроші брати буде і свої зобов’язання виконувати теж буде. Грошей поки немає, з виконанням зобов’язань теж не дуже. Але зустрічі провели і вже готують нову програму та обіцяють уберегти Україну від дефолту.

Політика

Володимир Зелінський обіцяв референдум щодо вступу України В НАТО, але поки на цьому фронті, як кажуть"без змін".

А от законопроект про відповідальність за кнопкодавство у Президента таки вже підготували.

З "новими обличчями" у політичній команді Президента поки теж не дуже складається. У список кандидатів в народні депутати від "Слуги народу" потрапив Мар'ян Заблоцький - "лобіст олігархів". Так його охарактеризували у Всеукраїнській аграрній раді (ВАР).

У ТОП-100 партійного списку "Слуги народу" виявився скандально відомий Юрій Гусєв. Колишній функціонер в уряді екс-президента Віктора Януковича Гусєв, який, до того ж, залишив зі скандалом в 2015 році високий пост в Міністерстві оборони України, має зараз всі шанси потрапити до Верховної Ради під "франшизою ЗЕ".

Режисер і художник Гео Лерос балотується під 23-м номером від партії "Слуга народу" на парламентські вибори. Виявивши кандидата в оновлених списках політичної сили Президента, журналісти відразу пригадали Леросу, справжнє ім'я якого Курехян Георг Багратович, скандальні мурали і освоєння бюджетних коштів

Раніше УНН також писав про Кирила Москаленка, сина екс-мера Кропивницького, викритого у сумнівних тендерах, який також йде на вибори під прапором "Слуги народу".

Крім того, у список "Слуги народу" потрапив син аграрного олігарха, обвинуваченого в рейдерстві "Росток-Холдинга".

Обіцяв Президент і мир на Донбасі та повернення Криму. Поки важко говорити чи є, якісь зміни щодо цього питання. Але після зустрічі з лідерами Німеччини та Франції, Зеленський повідомив, що готується зустріч у нормандському форматі.

Для народу

Про загальне декларування доходу поки нічого не чутно, про підвищення зарплат військовослужбовцям, дворівневу пенсійну систему та "економічний паспорт українця" теж, а от народне голосування хай трохи, але є: Президент Володимир Зеленський пропонував мешканцям Львівщини обрати з трьох кандидатів на посаду голови Львівської ОДА на своїй сторінці у Facebook. На жаль, щодо інших посад такого опитування не було.

Наприклад, 22 травня Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ. Відомо, що Іван Баканов родом із Кривого Рогу. Закінчив Академію праці, соціальних відносин у Києві. З 25 січня 2013 року він є керівником ТОВ "Квартал 95", а з 27 грудня 2013 — керівником ТОВ "Студія Квартал-95". Крім того, його дружина має громадянство РФ та зараз перебуває в процесі оформлення українського громадянства.

З сучасним обладнанням в лікарнях та школах і переходом до страхової медицини, "освітніми ваучерами", будівництвом доріг за європейськими стандартами, відмовою від пластика поки теж нічого не виходить.

Щодо тарифів, то ними обіцяють зайнятися після парламентських виборів.

Але УНН попереджає, що то усе обіцянки.