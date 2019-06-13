Призначений у керівництво СБУ Баканов розповів про російське громадянство дружини

"Коли ми з командою ухвалювали рішення йти в політику, кожен з нас усвідомлював, що його родина, друзі, сусіди і навіть домашні тварини опиняться під суспільним мікроскопом. Був готовий до цього і я. Тому всім, хто збирається мене шантажувати близькими, відповім чітко: так не буде", - йдеться у заяві Баанова.

З його слів, він ніколи нічого не приховував і не збирається це робити.

"Моя спецперевірка в СБУ не виявила жодних обмежень щодо призначення на посаду заступника голови СБУ та не виявила перешкод наданню мені допуску до державної таємниці", - повідомив Баканов.

Він розповів, що одружений, з дружиною має двох синів. "Старший, Артур, після навчання у військовому ліцеї ім. І. Богуна закінчив київський вищий навчальний заклад, він працює і живе окремо. Молодший - Степан, навчається в школі. Обидва українці", - додав т.в.о. голови СБУ.

"Моя дружина, українка, жила і навчалася у школі Кривого Рогу. Поступила у вищій навчальний заклад на території Росії, під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ. Зауважу, тоді були часи кардинально інших відносин між Україною та Росією. Натомість, з 1998 р. вона живе і працює в Україні із посвідкою на постійне проживання в нашій державі, знаходиться в процесі оформлення українського громадянства. Оксана не відвідувала територію Російської Федерації з 2013 року", - повідомив Баканов.

Він зауважив при цьому, що отримання громадянства багато років було корумпованою годівницею для деяких чиновників.

"Ми ніколи не підключали до процесу "фірми", посередників і не будемо звертатися з таким проханням до Президента. Ми робимо це так, як і тисячі простих людей, в чиєму телефоні немає номера Президента. Оксана має стійку проукраїнську позицію", - підсумував Баканов.

Нагадаємо, Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ 22 травня.