Призначений у керівництво СБУ Баканов розповів про російське громадянство дружини

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
18:06 • 12378 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
17:02 • 27032 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
15:51 • 37683 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 54247 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 71909 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 78006 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 153639 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 95461 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 70806 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 317342 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
0м/с
40%
Популярнi новини

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 59968 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 75697 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

11 квітня, 10:29 • 48506 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 23510 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 35727 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 153642 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 317345 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 251604 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 363299 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 375074 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

18:06 • 12388 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

16:33 • 11526 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 13725 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 17123 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 36289 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Призначений у керівництво СБУ Баканов розповів про російське громадянство дружини

Київ • УНН

 • 33035 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що його дружина має громадянство РФ та зараз перебуває в процесі оформлення українського громадянства. Про це йдеться в оприлюдненій у Facebook прес-центром СБУ заяві, передає УНН.

Призначений у керівництво СБУ Баканов розповів про російське громадянство дружини

"Коли ми з командою ухвалювали рішення йти в політику, кожен з нас усвідомлював, що його родина, друзі, сусіди і навіть домашні тварини опиняться під суспільним мікроскопом. Був готовий до цього і я. Тому всім, хто збирається мене шантажувати близькими, відповім чітко: так не буде", - йдеться у заяві Баанова.

З його слів, він ніколи нічого не приховував і не збирається це робити.

"Моя спецперевірка в СБУ не виявила жодних обмежень щодо призначення на посаду заступника голови СБУ та не виявила перешкод наданню мені допуску до державної таємниці", - повідомив Баканов.

Він розповів, що одружений, з дружиною має двох синів. "Старший, Артур, після навчання у військовому ліцеї ім. І. Богуна закінчив київський вищий навчальний заклад, він працює і живе окремо. Молодший - Степан, навчається в школі. Обидва українці", - додав т.в.о. голови СБУ.

"Моя дружина, українка, жила і навчалася у школі Кривого Рогу. Поступила у вищій навчальний заклад на території Росії, під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ. Зауважу, тоді були часи кардинально інших відносин між Україною та Росією. Натомість, з 1998 р. вона живе і працює в Україні із посвідкою на постійне проживання в нашій державі, знаходиться в процесі оформлення українського громадянства. Оксана не відвідувала територію Російської Федерації з 2013 року", - повідомив Баканов.

Він зауважив при цьому, що отримання громадянства багато років було корумпованою годівницею для деяких чиновників.

"Ми ніколи не підключали до процесу "фірми", посередників і не будемо звертатися з таким проханням до Президента. Ми робимо це так, як і тисячі простих людей, в чиєму телефоні немає номера Президента. Оксана має стійку проукраїнську позицію", - підсумував Баканов.

Нагадаємо, Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ 22 травня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.75
Bitcoin
$83,602.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,252.21
Ethereum
$1,563.23