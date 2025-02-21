Переводы в Украину за год достигли $9,6 млрд: из каких стран присылали больше всего
Киев • УНН
НБУ сообщил о $9,6 млрд переводов в Украину за 2024 год через официальные и неофициальные каналы. Больше всего средств поступало из США, Израиля и Германии, а лидером среди платежных систем стал Western Union.
В Украину в 2024 году перевели около 9,6 млрд долл. через официальные и неофициальные каналы, сообщили в Национальном банке Украины в пятницу, пишет УНН.
Всего в 2024 году, по предварительным данным, в Украину со всего мира было перечислено около 9,6 млрд долл. США в эквиваленте, включая переводы через официальные каналы (банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения) и неофициальные (путем передачи денег из рук в руки)
При этом, как указано, в 2024 году платежные системы активно использовались как для переводов средств как для переводов из-за рубежа, так и в пределах Украины.
Переводы в пределах Украины
В прошлом году объем внутригосударственных переводов, осуществленных через платежные системы «перевода средств», составил 1 336,58 млрд грн (33,2 млрд долл. США в эквиваленте). Это на 83% больше, чем за 2023 год.
Средняя сумма одного перевода в пределах Украины в 2024 году составила 1231 грн (в 2023 году - 862 грн).
Лидером по сумме переводов в пределах Украины была платежная система «PrivatMoney» (56,97% всех внутригосударственных переводов).
Переводы в Украину
В Украину за 2024 год с использованием платежных систем «перевода средств» (созданных как резидентами, так и нерезидентами) было переведено почти 2,5 млрд долл. США в эквиваленте. Это на 4,6% меньше, чем за 2023 год.
Средняя сумма одного такого трансграничного перевода в Украину в прошлом году составляла 267 долл. США (в 2023 году - 256 долл. США).
Через платежные системы «перевода средств» наибольшие объемы средств в Украину в прошлом году поступали из США (19,39%), Израиля (16,80%), Германии (10,80%), Италии (10,21%) и Великобритании (9,41%).
Лидерами по сумме переводов в Украину были следующие три платежные системы «перевода средств»:
- Western Union (платежная организация - резидент США) - 37,58% всех переводов;
- MoneyGram (платежная организация - резидент США) - 19,20% всех переводов;
- RIA (платежная организация - резидент США) - 18,33% всех переводов.
«Ценно, что именно через канал платежных систем «перевода средств» в 2024 году продолжалось осуществление выплат гуманитарной помощи украинцам от ряда международных организаций», - отметили в Нацбанке.
Традиционно через платежные системы «перевода средств» в предыдущие годы, до полномасштабного вторжения, как указано, поступала примерно четверть от объема всех частных денежных переводов в Украину. «В 2024 году эта тенденция сохранилась», - отметили в Нацбанке.
В НБУ при этом отметили, что на время действия военного положения переводы из Украины за границу ограничены.
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