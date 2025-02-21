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Перекази в Україну за рік сягнули $9,6 млрд: з яких країн надсилали найбільше

Київ • УНН

 • 26745 перегляди

НБУ повідомив про $9,6 млрд переказів в Україну за 2024 рік через офіційні та неофіційні канали. Найбільше коштів надходило зі США, Ізраїлю та Німеччини, а лідером серед платіжних систем став Western Union.

В Україну у 2024 році переказали близько 9,6 млрд дол. через офіційні та неофіційні канали, повідомили у Національному банку України у п'ятницю, пише УНН.

Усього у 2024 році, за попередніми даними, в Україну з усього світу було перераховано близько 9,6 млрд дол. США в еквіваленті, включаючи перекази через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні (шляхом передавання грошей із рук у руки)

- повідомили у НБУ.

При цьому, як вказано, у 2024 році платіжні системи активно використовувалися як для переказів коштів як для переказів з-за кордону, так і у межах України.

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Перекази в межах України

Торік обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через платіжні системи "переказу коштів", становив 1 336,58 млрд грн (33,2 млрд дол. США в еквіваленті). Це на 83% більше, ніж за 2023 рік.

Середня сума одного переказу в межах України у 2024 році становила 1231 грн (у 2023 році – 862 грн).

Лідером за сумою переказів у межах України була платіжна система "PrivatMoney" (56,97% усіх внутрішньодержавних переказів).

Перекази в Україну

В Україну за 2024 рік з використанням платіжних систем "переказу коштів" (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано майже 2,5 млрд дол. США в еквіваленті. Це на 4,6% менше, ніж за 2023 рік.

Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну торік становила 267 дол. США (у 2023 році – 256 дол. США).

Через платіжні системи "переказу коштів" найбільші обсяги коштів в Україну торік надходили зі США (19,39%), Ізраїлю (16,80%), Німеччини (10,80%), Італії (10,21%) та Великої Британії (9,41%).

Лідерами за сумою переказів в Україну були такі три платіжні системи "переказу коштів":

  • Western Union (платіжна організація – резидент США) – 37,58% усіх переказів;
    • MoneyGram (платіжна організація – резидент США) – 19,20% усіх переказів;
      • RIA (платіжна організація – резидент США) – 18,33% усіх переказів.

        "Цінно, що саме через канал платіжних систем "переказу коштів" у 2024 році продовжувалося здійснення виплат гуманітарної допомоги українцям від низки міжнародних організацій", - зазначили у Нацбанку.

        Традиційно через платіжні системи "переказу коштів" у попередні роки, до повномасштабного вторгнення, як вказано, надходила приблизно чверть від обсягу всіх приватних грошових переказів в Україну. "У 2024 році ця тенденція збереглася", - зазначили у Нацбанку.

        У НБУ при цьому зазначили, що на час дії воєнного стану перекази з України за кордон обмежені.

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        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

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