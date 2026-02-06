Переговоры в Абу-Даби: Украина и россия обменялись пленными, но не достигли прогресса по Донбассу - WSJ
Киев • УНН
В Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между США, россией и Украиной, в ходе которых стороны не достигли никакого прогресса в главном вопросе - контроле над Донбассом. В то же время Украина и россия обменялись 314 военнопленными, сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Детали
Среди возвращенных в Украину было 150 военнослужащих и семь гражданских лиц. Большинство из них содержались в плену с 2022 года, включая защитников оккупированного россией Мариуполя.
В то же время Украина настаивает на том, что наименее проблематичным решением было бы остаться вдоль нынешней линии соприкосновения. Киев отказывается идти на компромисс относительно территориальной целостности страны. Вместо этого россия хочет, чтобы Украина вывела свои войска с территории Донецкой области.
Территориальный вопрос является ключевым, который все еще нуждается в решении
Также в ходе переговоров стороны затронули тему энергетического перемирия.
Во время предыдущего раунда переговоров в конце января США предложили каждой стороне воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре другой стороны как жест доброй воли. Однако соглашение было недолгим и прекратило действовать, когда недавно россияне запустили сотни дронов и десятки ракет с целью вывести из строя украинские энергетические объекты в сильные морозы.
Вместо этого президент США Дональд Трамп заявил, что россия "соблюдала соглашение" об энергетическом перемирии.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время планируются следующие встречи по завершению войны, которые, вероятно, состоятся в США.