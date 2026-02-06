$43.140.03
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 33588 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 37688 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 30574 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 44247 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 80986 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 32745 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 30685 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23313 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15959 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 15391 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Переговоры в Абу-Даби: Украина и россия обменялись пленными, но не достигли прогресса по Донбассу - WSJ

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Абу-Даби состоялись переговоры между США, россией и Украиной, в ходе которых стороны обменялись 314 военнопленными. Однако прогресса в вопросе контроля над Донбассом не достигнуто.

Переговоры в Абу-Даби: Украина и россия обменялись пленными, но не достигли прогресса по Донбассу - WSJ

В Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между США, россией и Украиной, в ходе которых стороны не достигли никакого прогресса в главном вопросе - контроле над Донбассом. В то же время Украина и россия обменялись 314 военнопленными, сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Среди возвращенных в Украину было 150 военнослужащих и семь гражданских лиц. Большинство из них содержались в плену с 2022 года, включая защитников оккупированного россией Мариуполя.

В то же время Украина настаивает на том, что наименее проблематичным решением было бы остаться вдоль нынешней линии соприкосновения. Киев отказывается идти на компромисс относительно территориальной целостности страны. Вместо этого россия хочет, чтобы Украина вывела свои войска с территории Донецкой области.

Территориальный вопрос является ключевым, который все еще нуждается в решении

- заявил журналистам Владимир Зеленский.

Также в ходе переговоров стороны затронули тему энергетического перемирия.

Во время предыдущего раунда переговоров в конце января США предложили каждой стороне воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре другой стороны как жест доброй воли. Однако соглашение было недолгим и прекратило действовать, когда недавно россияне запустили сотни дронов и десятки ракет с целью вывести из строя украинские энергетические объекты в сильные морозы.

Вместо этого президент США Дональд Трамп заявил, что россия "соблюдала соглашение" об энергетическом перемирии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время планируются следующие встречи по завершению войны, которые, вероятно, состоятся в США.

Евгений Устименко

