Переговори в Абу-Дабі: Україна та росія обмінялися полоненими, але не досягли прогресу щодо Донбасу - WSJ
Київ • УНН
В Абу-Дабі завершились дводенні переговори між США, росією і Україною, під час яких сторони не досягли жодного прогресу в головному питанні - контролю над Донбасом. Водночас Україна і росія обмінялися 314 військовополоненими, повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Деталі
Серед повернутих до України було 150 військовослужбовців і сім цивільних людей. Більшість з них утримувалися в полоні з 2022 року, включаючи захисників окупованого росією Маріуполя.
Водночас Україна наполягає на тому, що найменш проблематичним рішенням було б залишитися вздовж нинішньої лінії зіткнення. Київ відмовляється йти на компроміс щодо територіальної цілісності країни. Натомість росія хоче, щоб Україна вивела свої війська з території Донецької області.
Територіальне питання є ключовим, яке все ще потребує вирішення
Також під час переговорів сторони торкнулись теми енергетичного перемир’я.
Під час попереднього раунду переговорів наприкінці січня США запропонували кожній стороні утриматися від ударів по енергетичній інфраструктурі іншої сторони як жест доброї волі. Однак угода була недовготривалою і припинила діяти, коли нещодавно росіяни запустили сотні дронів і десятки ракет з метою вивести з ладу українські енергетичні об'єкти у сильні морози.
Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що росія "дотрималась угоди" про енергетичне перемир’я.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом плануються наступні зустрічі щодо завершення війні, які, вірогідно, відбудуться у США.