Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 33922 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 38049 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 30798 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 44495 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 81323 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 32859 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 30766 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23347 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15993 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 15414 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Переговори в Абу-Дабі: Україна та росія обмінялися полоненими, але не досягли прогресу щодо Донбасу - WSJ

Київ • УНН

 • 198 перегляди

В Абу-Дабі відбулися переговори між США, росією та Україною, під час яких сторони обмінялися 314 військовополоненими. Проте, прогресу у питанні контролю над Донбасом не досягнуто.

Переговори в Абу-Дабі: Україна та росія обмінялися полоненими, але не досягли прогресу щодо Донбасу - WSJ

В Абу-Дабі завершились дводенні переговори між США, росією і Україною, під час яких сторони не досягли жодного прогресу в головному питанні - контролю над Донбасом. Водночас Україна і росія обмінялися 314 військовополоненими, повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Серед повернутих до України було 150 військовослужбовців і сім цивільних людей. Більшість з них утримувалися в полоні з 2022 року, включаючи захисників окупованого росією Маріуполя.

Водночас Україна наполягає на тому, що найменш проблематичним рішенням було б залишитися вздовж нинішньої лінії зіткнення. Київ відмовляється йти на компроміс щодо територіальної цілісності країни. Натомість росія хоче, щоб Україна вивела свої війська з території Донецької області.

Територіальне питання є ключовим, яке все ще потребує вирішення

- заявив журналістам Володимир Зеленський.

Також під час переговорів сторони торкнулись теми енергетичного перемир’я.

Під час попереднього раунду переговорів наприкінці січня США запропонували кожній стороні утриматися від ударів по енергетичній інфраструктурі іншої сторони як жест доброї волі. Однак угода була недовготривалою і припинила діяти, коли нещодавно росіяни запустили сотні дронів і десятки ракет з метою вивести з ладу українські енергетичні об'єкти у сильні морози.

Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що росія "дотрималась угоди" про енергетичне перемир’я.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом плануються наступні зустрічі щодо завершення війні, які, вірогідно, відбудуться у США.

Євген Устименко

