Переговоры с ХАМАСом в Каире: СМИ сообщили о "значительном прогрессе" на пути к перемирию и освобождению заложников
Киев • УНН
Египетские посредники сообщили о значительном прогрессе в переговорах с ХАМАСом в Каире по перемирию в Газе и освобождению заложников.
Посредники ХАМАСа достигли прогресса во время переговоров о перемирии в Газе во время переговоров в Каире. Как пишет Times Of Israel, об этом сообщает египетское государственное телевидение, передает УНН.
Детали
Второй день продолжаются переговоры в Каире, в которых участвует Египет, Катар и Соединенные Штаты. Участники ищут пути для прекращения огня в войне между Израилем и Хамасом, начавшейся после разрушительной атаки террористической группировки 7 октября. Последнее предложение предусматривает прекращение боевых действий на шесть недель и освобождение заложников.
По сообщениям СМИ, США оказывают давление на ХАМАС, чтобы добиться соглашения о прекращении огня до священного для мусульман месяца Рамадан, который должен начаться 10 марта.
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Египетские посредники предположили, что некоторые вопросы могут на данный момент быть отложены, с гарантиями их решения на более поздних этапах. Государственное телевидение Египта сообщило, что на пути к перемирию в Газе и освобождению заложников достигнут "значительный прогресс".
Напомним
Израиль не отправил переговорную группу в Каир после того, как получил неудовлетворительный ответ от ХАМАС на предложение предоставить список живых заложников и зафиксировать, сколько палестинских заключённых Израиль должен освободить за каждого освобождённого заложника. При этом ранее Израиль направлял делегацию на переговоры в Катар для обсуждения технических вопросов по освобождению заложников, которых удерживает ХАМАС.
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Переговоры с ХАМАСом в Каире: СМИ сообщили о "значительном прогрессе" на пути к перемирию и освобождению заложников
Египетские посредники сообщили о значительном прогрессе в переговорах с ХАМАСом в Каире по перемирию в Газе и освобождению заложников.
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