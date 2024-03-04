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Переговори з ХАМАСом в Каїрі: ЗМІ повідомили про "значний прогрес" на шляху до перемир'я та звільнення заручників

Київ • УНН

 • 20876 перегляди

Єгипетські посередники повідомили про значний прогрес у переговорах з ХАМАСом у Каїрі щодо перемир'я в Газі та звільнення заручників.

Переговори з ХАМАСом в Каїрі: ЗМІ повідомили про "значний прогрес" на шляху до перемир'я та звільнення заручників

Посередники ХАМАСу досягли прогресу під час перемовин про перемир'я в Газі під час переговорів в Каїрі. Як пише Times Of Israel, про це повідомляє єгипетське державне телебачення, передає УНН.

Деталі

Другий день тривають переговори в Каїрі, в яких бере участь Єгипет, Катар і Сполучені Штати. Учасники шукають шляхи для припинення вогню в війні між Ізраїлем і Хамасом, що почалася після руйнівної атаки терористичного угруповання 7 жовтня. Остання пропозиція передбачає припинення бойових дій на шість тижнів і звільнення заручників.

За повідомленнями ЗМІ, США чинять тиск на ХАМАС, щоб домогтися угоди про припинення вогню до священного для мусульман місяця Рамадан, який має розпочатися 10 березня.

США: план для припинення вогню в Газі створений, тепер рішення за ХАМАС02.03.24, 21:30 • 39454 перегляди

Єгипетські посередники припустили, що деякі питання можуть на цей момент бути відкладені, з гарантіями їхнього вирішення на пізніших етапах. Державне телебачення Єгипту повідомило, що на шляху до перемир'я в Газі та звільнення заручників досягнуто "значного прогресу".

Нагадаємо

Ізраїль не відправив переговорну групу до Каїру після того, як отримав незадовільну відповідь від ХАМАС на пропозицію надати список живих заручників і зафіксувати, скільки палестинських в'язнів Ізраїль повинен звільнити за кожного звільненого заручника. При цьому раніше Ізраїль направлял делегацію на переговори до Катару для обговорення технічних питань щодо звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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