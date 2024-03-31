Павлюк назвал место, где произошел слом российского наступления на Киев

Бои за населенный пункт Мощун, который расположен на северо-западе от Киева, имели большое значение для обороны столицы, - если бы российские войска развили наступление, украинским защитникам нужно было бы готовиться отражать атаку врага в центре города. Но защитникам удалось вовремя нивелировать усилия врага.

Об этом передает УНН со ссылкой на интервью командующего Сухопутных войск Александра Павлюка каналу ICTV.

На вопрос - когда произошел слом российского наступления на Киев и на Киевщине, Александр Павлюк ответил следующее:

Это был Мощун. 19 -20 числа были решающие бои за этот населенный пункт, это был тот плацдарм, откуда была огромная угроза для Киева. Если бы они развили свое наступление, нам бы пришлось бороться за улицы Киева. Но нам удалось взорвать дамбу, смыть все мосты, которые они выставили, чтобы перебросить основные силы и уничтожить то подразделение рф, - это остановило попытку проводить наступление. Дополнительных ресурсов для продолжения у них не было, поскольку они все были на востоке. - сказал он.

По словам командующего Сухопутных войск, восточная группировка смогла также удержаться, при том, что по расчетам и соотношению сил и средств речь шла о сроке не более недели.

Но рф вынуждены были стянуть харьковскую группировку и южную, но ресурса у них уже не было. - отметил Павлюк.

Напомним,

Российские вооруженные силы имели реальные планы захватить Киев за три дня, но их планам помешало неожиданное сопротивление и профессиональные действия защитников Украины под командованием генерала Сырского.

Кличко предупреждает в интервью Bild, что Киев остается целью путина