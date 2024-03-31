Кличко предупреждает в интервью Bild, что Киев остается целью путина

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что россия не отказывается от планов нападения на украинскую столицу. В то же время глава города отметил, что Киев лучше, чем два года назад, готов к возможным новым атакам сс рф. Об этом говорится в материале Bild am Sonntag, передает УНН.

Киев был и остается мишенью для (президента России Владимира) Путина, потому что столица является сердцем страны - сказал Кличко в интервью немецким СМИ.

Мэр Киева предупредил: "Мы это знаем, и мы гораздо лучше, чем два года назадготовы к возможным новым атакам", и отметил, что всегда нужно учитывать все сценарии.

Если Путин примет такое решение, это будет кровавое решение - подчеркнул он.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с представителями правительства и Офиса президента и представителями иностранных государств в Буче почтил память украинцев, которых убили российские оккупанты во время оккупации Бучанской общины.