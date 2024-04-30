Парламент Молдовы рассмотрит резолюцию об осуждении незаконной депортации украинских детей россией - Кондратюк

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк провела встречу со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу. Стороны обсудили принятие Молдовой резолюции об осуждении незаконной депортации украинских детей россией и необходимость их скорейшего возвращения домой, а также предстоящий Международный саммит мира в Швейцарии. Об этом Кондратюк написала в соцсети Х, передает УНН.

Парламент Республики Молдова рассмотрит резолюцию об осуждении незаконной депортации украинских детей Россией и необходимости их скорейшего возвращения домой. Мы также благодарны Молдове за присоединение к Международной коалиции за возвращение украинских детей - написала Кондратюк.



Она добавила, что об этом было договорено во время встречи со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу.

Кондратюк также сообщила, что пригласила Молдову принять участие в Международном саммите мира, который пройдет в Швейцарии.

Напомним

2 февраля в Киеве, во время визита министра иностранных дел Канады Мелани Жоли было объявлено о начале работы Международной коалиции по возвращению украинских детей. В тот же день в Офисе Президента был заключен соответствующий рамочный документ деятельности коалиции.

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