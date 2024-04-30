Парламент Молдови розгляне резолюцію про засудження незаконної депортації українських дітей росією - Кондратюк
Київ • УНН
Парламент Молдови розгляне резолюцію, яка засуджує незаконну депортацію українських дітей росією та необхідність їх якнайшвидшого повернення додому, про що було домовлено під час зустрічі віце-спікерки українського парламенту Олени Кондратюк та спікера молдовського парламенту Ігоря Гросу.
Віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк провела зустріч зі спікером парламенту Молдови Ігорем Гросу. Сторони обговорили ухвалення Молдовою резолюції про засудження незаконної депортації українських дітей росією та необхідність їх якнайшвидшого повернення додому, а також майбутній Міжнародний саміт миру у Швейцарії. Про це Кондратюк написала в соцмережі Х, передає УНН.
Парламент Республіки Молдова розгляне резолюцію про засудження незаконної депортації українських дітей росією та необхідність їх якнайшвидшого повернення додому. Ми також вдячні Молдові за приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
Вона додала, що про це було домовлено під час зустрічі зі спікером парламенту Молдови Ігорем Гросу.
Кондратюк також повідомила, що запросила Молдову взяти участь у Міжнародному саміті миру, який пройде у Швейцарії.
Нагадаємо
2 лютого у Києві, під час візиту міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі було оголошено про початок роботи Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей. Того ж дня в Офісі Президента був укладений відповідний рамковий документ діяльності коаліції.
Лубінець щодо повернення українських дітей: "Ми не маємо face-to-face перемовин з росіянами"26.04.24, 14:33 • 17374 перегляди